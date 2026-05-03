Congresista de Estados Unidos manifestó que Petro estaría pensado "huir a Cuba" si su candidato pierde en los comicios electorales

Este domingo, el congresista de Estados Unidos Carlos Giménez le respondió al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó una posible intervención militar de Estados Unidos a Cuba, luego de que el mandatario norteamericano Donald Trump asegurara que va a tomar la isla “casi de inmediato”.

"Vamos a tomar Cuba casi de inmediato. A la vuelta de Irán, quizá hagamos que el USS Lincoln se acerque a la costa y entonces se rendirán”, dijo el pasado 1 de mayo en un evento en Florida.

Ante las declaraciones del mandatario norteamericano, se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó no estar “de acuerdo con una intervención militar” a la isla.

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”, expresó Petro por medio de su red social de X.

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“El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás”, agregó el jefe de Estado colombiano en su publicación.

Las palabras de Gustavo Petro no cayeron muy bien en el entorno del presidente Donald Trump; así lo dejó ver el congresista Giménez, por medio de su cuenta de X, donde le respondió al mandatario colombiano, de quien aseguró estaría “preparando huir a Cuba” luego de los comicios presidenciales.

“Petro está preparando huir a Cuba luego de la paliza electoral que el pueblo colombiano le dará en las elecciones que se aproximan”, dijo Giménez.

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Asimismo, aseguro que, de continuar la izquierda en el poder, llevará a la nación sudamericana por la senda de los “regímenes socialistas”.

“La izquierda seguirá llevando a Colombia por el camino de los regímenes socialistas, antiamericanos de la región”, sentenció el congresista republicano por medio de la red social X.