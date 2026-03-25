"Hay una solicitud para que se desestime el caso": Maibort Petit explica los puntos fundamentales de la nueva audiencia en contra de Maduro

Este jueves 26 de marzo se llevará a cabo una nueva audiencia en contra de Nicolás Maduro luego de su captura en Caracas por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La analista internacional y experta en derecho, Maibort Petit, explicó que este jueves se llevará a cabo una “audiencia de estatus” para Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, con tres puntos fundamentales que el juez deberá considerar, siendo el más relevante la solicitud de desestimación del caso por supuesta interferencia gubernamental dada la situación con el pago de los honorarios de la defensa del dictador.

Petit mencionó que otra posibilidad está relacionada con “que haya una intervención del tribunal para empujar a los fiscales para que busquen la vía o el remedio para que la OFAC entregue una licencia”.

No obstante, los fiscales argumentan que "no es posible entregar una licencia porque están queriendo usar fondos que están sancionados" para el pago de una defensa.

La defensa de ambos acusados argumenta que existe una violación de sus derechos constitucionales. Según Petit, "el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC entregó a los bufetes de abogados unas licencias que les permitían cobrar fondos disponibles a través de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela". Sin embargo, en el caso de Maduro, la licencia fue retirada tres horas después de otorgada, impidiendo el pago de la defensa privada.

"Los abogados de Maduro y de Cilia consideran esto como una interferencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los derechos constitucionales que tienen los dos acusados de escoger su abogado", señaló la politóloga venezolana.

"El gobierno de los Estados Unidos y el sistema jurídico permiten que un tercero pague la defensa y hay un contrato de confidencialidad", explicó Petit, citando como precedente el caso de los narcosobrinos. Los fondos deben ser lícitos y estar en el sistema financiero norteamericano.

Si no se resuelve el financiamiento, se designarían abogados públicos, algo que ni los acusados ni sus actuales defensores aceptan por considerarlo violatorio.

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Otro punto crucial es la protección de la evidencia bajo la regla 16. La fiscalía señala preocupación por coacusados que no están bajo custodia, "particularmente Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, el Niño Guerrero y el hijo de Nicolás Maduro", quienes "tienen posiciones de poder" y podrían ordenar eliminaciones o secuestros de testigos y sus familias.

Respecto a la presencia física de Maduro en la audiencia, Petit indicó que podría no estar presente debido a "un problema de seguridad y de manejo de caos afuera de la corte". En la audiencia del 5 de enero, un individuo violó las reglas de la corte al insultar y gritar a Maduro, generando un precedente para mayores restricciones.

Sobre las preocupaciones por la edad del juez Alvin Hellerstedt, de 92 años, la analista descartó problemas: "El juez tiene una carrera muy amplia, muy consolidada. Conoce muy bien los casos de narcotráfico de Venezuela". El proceso podría extenderse entre dos y dos años y medio, siendo "más complejo" que el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pues involucra "el manejo del Estado como una herramienta del crimen organizado".