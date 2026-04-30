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Jueves, 30 de abril de 2026
Jueves, 30 de abril de 2026
Parlamento europeo

Parlamento Europeo aprobó mantener sanciones contra el régimen venezolano: habla eurodiputado español

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La Tarde de NTN24 habló con el eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido Vox, quien se refirió a la medida tomada por parte del Parlamento Europeo.

Este jueves, en medio de una amplia votación, el Parlamento Europeo ratificó las sanciones contra el régimen de Venezuela, ahora a cargo de Delcy Rodríguez.

Por medio de la “Resolución RC10-0217/2026”, el Europarlamento busca ejercer presión contra la dictadura chavista, para que esta atienda los deseos del pueblo venezolano y facilite una transición verdadera en pro de la democracia de la nación caribeña.

Frente a esta medida, el programa La Tarde de NTN24 habló con el eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido Vox, quien se refirió a la medida tomada por parte del Parlamento Europeo.

“Esta resolución lo que pide es que se mantengan las actuales sanciones, que se liberen los presos políticos y se cierren las cárceles”, afirmó.

Teniendo en cuenta la afinidad entre la encargada del régimen de Venezuela y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el eurodiputado del partido Vox calificó esta situación como “un golpe” al jefe de Estado.

Frente a las posturas del gobierno español, las cuales podrían tener influencia dentro de la Comisión Europea, dejó claro que “hay que seguir apretando, sobre todo a la Comisión Europea de populares y socialistas, para que mantenga las sanciones, para que no haga ningún tipo de excepciones, para que corte toda la financiación que ha dado la Comisión Europea”.

Ante las apariencias del régimen venezolano, por medio de las cuales pretende mostrar flexibilidad y tomar medidas democráticas, Jorge Martín Frías señaló que “Delcy Rodríguez a lo único que está jugando es a tratar de ganar tiempo y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa, denunciándola abiertamente”.

Para el eurodiputado, es claro que los pasos que, en Venezuela, como la excarcelación de presos políticos, no han sido acciones ejecutadas por medio de “una voluntad de buscar una transición, de querer la democracia, la libertad y amor al pueblo. Ha sido simple y llanamente porque estaba la administración Trump encima de ello”.

“No nos podemos engañar, la gente no va a devolverle al pueblo venezolano su soberanía”, sentenció José Martín Frías frente a las actitudes del régimen a cargo de Delcy Rodríguez.

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