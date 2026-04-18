Real Sociedad gana la Copa del Rey tras derrotar al Atlético de Madrid por penaltis y hacerle un gol a los 14 segundos

La Real Sociedad se quedó con el título de la Copa del Rey luego de igualar en los 90 minutos 2-2 contra su rival, el Atlético de Madrid, y derrotarlo en la definición desde el punto penal 4-3.

El equipo blanquiazul se fue arriba en el marcador a los 14 segundos de iniciado el compromiso tras el saque rápido desde la mitad de la cancha y un pase profundo para Guedes, quien mandó un cantro al corazón del áera y de cabeza Barrenetxea la mandó a guardar.

Sin embargo, el partido estaba en el comienzo y el Atlético de Madrid también quería la copa, por lo que al minuto 18 Lookman recibió un pase de Griezmann y disparó al marco venciendo al portero Unai Marrero para la igualdad.

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Antes de que se terminara la primera mitad, la Real Sociedad se fue arriba con un tiro penal que cobró muy bien Oyarzabal y en la segunda mitad, los blanquiazules se dedicaron a defender el resultado, pero dejándole el balón al equipo dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, lo cual terminó siendo mala idea.

Y es que de tanto atacar de muchas maneras tratando de alcanzar la igualdad, el premio llegó para Julián Álvarez, quien al minuto 83 empató el partido con un remate que dejó quieto al portero rival y así forzó el alargue.

Durante el tiempo complementario no se hicieron daño y todo quedó para definirse desde el punto penalti donde el portero Unai Marrero fue la figura tras atajarle los dos primeros cobros al Atlético de Madrid: uno cobrado por Sorloth y el otro por Julián Álvarez.

Si bien la Real Sociedad falló un cobro tras un pésimo remate de Oskarsson que atajó Musso, fueron más los efectivos y Pablo Marín puso el gol de la victoria que desató la euforia de sus hinchas y le dio al equipo su cuarta Copa del Rey.