NTN24
Martes, 28 de abril de 2026
Martes, 28 de abril de 2026
Educación

⁠Embajada de Colombia en España lanza nuevo programa de becas: de esto se trata

abril 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estudiantes en España - Foto Canva de referencia
Estudiantes en España - Foto Canva de referencia
Los postulantes deben destacar por sus méritos y nivel académico, y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por EAE Business School.

La Embajada de Colombia en España, en alianza con EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, lanzaron una nueva convocatoria de becas para el ciclo académico 2026–2027.

El proyecto está dirigido a profesionales colombianos residentes en España interesados en cursar maestrías en la que es una de las escuelas de negocios con mayor proyección internacional en Europa.

o

La iniciativa contempla un total de 10 becas del 50% del valor de la matrícula enfocada en perfiles que busquen fortalecer su carrera en áreas clave del entorno empresarial actual.

Los programas disponibles para esta convocatoria son Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de la Sostenibilidad, Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública y Máster Universitario en Comunicación Digital y Responsabilidad Social Corporativa en el campus de Madrid.

En el campus Barcelona, los programas son Máster en Big Data & Analytics, Máster en Dirección de Marketing, Máster en Management STEM, Máster en Marketing Digital & Growth Hacking y Máster en Recursos Humanos.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y los candidatos deberán tener nacionalidad colombiana, ser residentes en España, tener título universitario y experiencia profesional.

Asimismo, los postulantes deben destacar por sus méritos y nivel académico, y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por EAE Business School.

Cabe resaltar que solo serán válidas las postulaciones hechas a través de la web oficial https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com/

Los perfiles beneficiados serán elegidos por un comité y la evaluación será con base en criterios académicos y perfil profesional, en un proceso que busca identificar candidatos con alto potencial de desarrollo e impacto en sus sectores.

Este nuevo programa de becas se suma a una larga lista de colaboraciones que se han dado entre Planeta Formación y Universidades y la Embajada de Colombia en España desde 2023 para ofrecer programas de ayudas al estudio dirigidos a ciudadanos colombianos residentes en ese país europeo.

El objetivo de las distintas iniciativas es promover la educación superior entre jóvenes profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos e impactar positivamente en sus comunidades.

En el caso de EAE Business School, tanto la sede de Madrid como de Barcelona, ha desarrollado un modelo académico centrado en la empleabilidad, integrando formación teórica con aplicación práctica, proyectos reales y vinculación constante con el tejido empresarial.

o

El respaldo académico de EAE Business School también se sustenta en su presencia en rankings internacionales y en su enfoque en formación de perfiles directivos, por lo que se trata de una de las escuelas de negocios más relevantes para quienes buscan proyección internacional.

Para obtener más detalles sobre cómo aplicar a estas becas, los interesados pueden visitar https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com/bases-legales-colombia/

Temas relacionados:

Educación

Embajada

Becas de estudio

Estudio

Estudiantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra": abogado constitucionalista José Valderrama sobre 'barrida' de magistrados del TSJ en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Rey Carlos III de Reino Unido (AFP)
Carlos III

"El lazo de la amistad entre EE. UU. y el Reino Unido no tiene precio y es eterno, no se puede reemplazar y no se puede romper": el rey Carlos III pronunció intenso discurso en el Capitolio de Washington DC

Magistrados y exmagistrados del TSJ del régimen de Venezuela y Nicolás Maduro, dictador venezolano
Dictadura en Venezuela

"El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra": abogado constitucionalista José Valderrama sobre 'barrida' de magistrados del TSJ en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Entrenamientos militares entre Estados Unidos y Chile - Fotos por Comando Sur
Comando Sur

"Mostrando capacidades superiores de combate": Comando Sur se entrena en el Pacífico con país de Latinoamérica en el marco de importante operación

ilustración de la audiencia en EE. UU del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores / Nicmer Evans, politólogo y exprisionero político - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Hay una gran indignación": Nicmer Evans sobre autorización para que la defensa de Maduro pueda ser financiada con recursos del Estado venezolano

Estados Unidos anunció la destrucción del puente más alto de Irán - AFP
Estados Unidos

Estados Unidos anunció la destrucción del puente más alto de Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Entrenamientos militares entre Estados Unidos y Chile - Fotos por Comando Sur
Comando Sur

"Mostrando capacidades superiores de combate": Comando Sur se entrena en el Pacífico con país de Latinoamérica en el marco de importante operación

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Revelan que James Rodríguez "ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica" después del partido frente a Francia

ilustración de la audiencia en EE. UU del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores / Nicmer Evans, politólogo y exprisionero político - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Hay una gran indignación": Nicmer Evans sobre autorización para que la defensa de Maduro pueda ser financiada con recursos del Estado venezolano

Misión lunar tripulada Artemis II - Foto: AFP
Nasa

“Es una misión complicada, por lo tanto estamos todos mentalizados”: la NASA entregó su primer balance tras el lanzamiento de la misión de Artemis II

Estados Unidos anunció la destrucción del puente más alto de Irán - AFP
Estados Unidos

Estados Unidos anunció la destrucción del puente más alto de Irán

tripulantes de Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

"La cápsula enfrentará un infierno de temperaturas extremas y fuerzas físicas titánicas": experto analiza los pormenores del regreso de la tripulación de Artemis II a la Tierra

Hugo de Zela, excanciller de Perú - Foto: AFP
Perú

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre