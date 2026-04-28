⁠Embajada de Colombia en España lanza nuevo programa de becas: de esto se trata

La Embajada de Colombia en España, en alianza con EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, lanzaron una nueva convocatoria de becas para el ciclo académico 2026–2027.

El proyecto está dirigido a profesionales colombianos residentes en España interesados en cursar maestrías en la que es una de las escuelas de negocios con mayor proyección internacional en Europa.

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La iniciativa contempla un total de 10 becas del 50% del valor de la matrícula enfocada en perfiles que busquen fortalecer su carrera en áreas clave del entorno empresarial actual.

Los programas disponibles para esta convocatoria son Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de la Sostenibilidad, Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública y Máster Universitario en Comunicación Digital y Responsabilidad Social Corporativa en el campus de Madrid.

En el campus Barcelona, los programas son Máster en Big Data & Analytics, Máster en Dirección de Marketing, Máster en Management STEM, Máster en Marketing Digital & Growth Hacking y Máster en Recursos Humanos.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y los candidatos deberán tener nacionalidad colombiana, ser residentes en España, tener título universitario y experiencia profesional.

Asimismo, los postulantes deben destacar por sus méritos y nivel académico, y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por EAE Business School.

Cabe resaltar que solo serán válidas las postulaciones hechas a través de la web oficial https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com/

Los perfiles beneficiados serán elegidos por un comité y la evaluación será con base en criterios académicos y perfil profesional, en un proceso que busca identificar candidatos con alto potencial de desarrollo e impacto en sus sectores.

Este nuevo programa de becas se suma a una larga lista de colaboraciones que se han dado entre Planeta Formación y Universidades y la Embajada de Colombia en España desde 2023 para ofrecer programas de ayudas al estudio dirigidos a ciudadanos colombianos residentes en ese país europeo.

El objetivo de las distintas iniciativas es promover la educación superior entre jóvenes profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos e impactar positivamente en sus comunidades.

En el caso de EAE Business School, tanto la sede de Madrid como de Barcelona, ha desarrollado un modelo académico centrado en la empleabilidad, integrando formación teórica con aplicación práctica, proyectos reales y vinculación constante con el tejido empresarial.

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El respaldo académico de EAE Business School también se sustenta en su presencia en rankings internacionales y en su enfoque en formación de perfiles directivos, por lo que se trata de una de las escuelas de negocios más relevantes para quienes buscan proyección internacional.

Para obtener más detalles sobre cómo aplicar a estas becas, los interesados pueden visitar https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com/bases-legales-colombia/