"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Este jueves 5 de marzo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una conferencia de prensa desde la sede del Comando Sur (Southcom), en Miami, Florida.

Acompañado de Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, así como de Joseph Humire, subsecretario adjunto de defensa para el Hemisferio Occidental, Hegseth presentó la “Conferencia Anticartel de las Américas”.

Allí, el secretario mencionó la Doctrina Monroe de 1823: “El presidente Monroe declaró: 'Debemos considerar cualquier intento por parte de países malignos de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad' (...) Y hoy, unos doscientos años después, todavía nos maravillamos de la sabiduría de la declaración del presidente Monroe”, comentó.

Según dijo el Hegseth, se está “poniendo a Estados Unidos, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar, garantizando la paz a través de la fuerza y volviendo al sentido común”.

Además, señaló que “el presidente Trump reconoce la sabiduría de la Doctrina Monroe”.

Mencionó el imponente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que terminó, entre otras cosas, con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas que se beneficiaron del envenenamiento de estadounidenses”, dijo.

Por su parte, Stephen Miller aseguró: “No vamos a ceder ni un ápice de territorio en este hemisferio a nuestros enemigos o adversarios”.