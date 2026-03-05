NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El secretario Pete Hegseth presentó la “Conferencia Anticartel de las Américas” en Florida.

Este jueves 5 de marzo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una conferencia de prensa desde la sede del Comando Sur (Southcom), en Miami, Florida.

Acompañado de Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, así como de Joseph Humire, subsecretario adjunto de defensa para el Hemisferio Occidental, Hegseth presentó la “Conferencia Anticartel de las Américas”.

o

Allí, el secretario mencionó la Doctrina Monroe de 1823: “El presidente Monroe declaró: 'Debemos considerar cualquier intento por parte de países malignos de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad' (...) Y hoy, unos doscientos años después, todavía nos maravillamos de la sabiduría de la declaración del presidente Monroe”, comentó.

Según dijo el Hegseth, se está “poniendo a Estados Unidos, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar, garantizando la paz a través de la fuerza y volviendo al sentido común”.

o

Además, señaló que “el presidente Trump reconoce la sabiduría de la Doctrina Monroe”.

Mencionó el imponente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que terminó, entre otras cosas, con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas que se beneficiaron del envenenamiento de estadounidenses”, dijo.

Por su parte, Stephen Miller aseguró: “No vamos a ceder ni un ápice de territorio en este hemisferio a nuestros enemigos o adversarios”.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Estados Unidos

América

Rueda de prensa

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Ayuda humanitaria

En medio de la presión de EE. UU. a Cuba, Chile confirma que su país enviará ayuda humanitaria a la isla

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Selección de Bolivia

Selección sudamericana se beneficiaría de inminente retiro de Irán del Mundial: estas son las cuentas que hace para clasificarse

Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Cuenta regresiva para el Mundial en Miami - Foto EFE
Mundial 2026

A casi 100 días del Mundial, representantes locales en EE. UU. advierten sobre retrasos y problemas "catastróficos" de seguridad que pondrían en jaque las sedes

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

Entrenador de Minnesota pone en duda el debut de James Rodríguez en la MLS en el corto plazo: “No lo hemos visto”

Fotografía de una persona esposada - Canva
México

México pide extradición de empresarios de EE. UU. por contrabando de combustible

Foto captura X: @NASA_Johnson
Nasa

"Absolutamente impresionante": la NASA difunde nuevas imágenes de las auroras verdes vistas desde el espacio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre