Jueves, 19 de febrero de 2026
Pete Hegseth

Secretario de Guerra, Pete Hegseth, describió papel fundamental que tuvo poderoso avión en la captura de Maduro

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de Maduro y Pete Hegseth | Foto AFP
Captura de Maduro y Pete Hegseth | Foto AFP
El secretario aseguró que la aeronave “protegió a nuestros combatientes” y concluyó una misión “exitosa”.

Este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su Gira del Arsenal de la Libertad del Departamento de Guerra, se reunió con una de las corporaciones aeroespaciales más grande del mundo, Boeing Company, en la ciudad de San Luis.

Su visita tuvo múltiples razones, pero en especial era para hacer un llamado a los empleados de la organización para que siguieran trabajando como si estuvieran en “tiempos de guerra”.

En referencia a la orden ejecutiva de “priorizar al combatiente en la contratación de defensa”, firmada por el presidente Trump el 7 de enero de este año, dijo que prioriza la velocidad de producción y entrega puntual sobre la rentabilidad de los inversores en las contrataciones federales.

“Estoy aquí en nombre del Departamento de Guerra para agradecerles; de eso se trata la gira Arsenal of Freedom: garantizar que nuestros combatientes nunca luchen en una batalla justa, y no pueden hacerlo sin ustedes”, explicó.

La orden ejecutiva, “si leen” evidencia que “tenemos poderes extraordinarios” por lo tanto “podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil” para las empresas que incumplan con la orden.

Es importante el llamado, puesto que el marcado aeroespacial ha requerido de mucha demanda frente a las distintas tensiones militares que hoy rodean el mundo, por eso “Boeing, como todos los demás, necesita competir”, afirmó.

Un ejemplo de ello fue la importante contribución que la empresa ofreció el 3 de enero a Estados Unidos, donde la aeronave “protegió a nuestros combatientes” y concluyó una misión “exitosa”.

Hegseth, señaló que el avión de ataque EA-18 Glowler “jugó un papel importante en el éxito de la Operación Resolución Absoluta” la cual condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero.

Finalmente, resaltó la importancia de construir un “ejercito fuerte” para Estados Unidos, hizo énfasis que no se trata del “submarino más exquisito ni el caza más exquisito” sino del “factor decisivo” que son “los estadunidenses”.

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

