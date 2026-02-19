Secretario de Guerra, Pete Hegseth, describió papel fundamental que tuvo poderoso avión en la captura de Maduro

Este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su Gira del Arsenal de la Libertad del Departamento de Guerra, se reunió con una de las corporaciones aeroespaciales más grande del mundo, Boeing Company, en la ciudad de San Luis.

Su visita tuvo múltiples razones, pero en especial era para hacer un llamado a los empleados de la organización para que siguieran trabajando como si estuvieran en “tiempos de guerra”.

En referencia a la orden ejecutiva de “priorizar al combatiente en la contratación de defensa”, firmada por el presidente Trump el 7 de enero de este año, dijo que prioriza la velocidad de producción y entrega puntual sobre la rentabilidad de los inversores en las contrataciones federales.

“Estoy aquí en nombre del Departamento de Guerra para agradecerles; de eso se trata la gira Arsenal of Freedom: garantizar que nuestros combatientes nunca luchen en una batalla justa, y no pueden hacerlo sin ustedes”, explicó.

La orden ejecutiva, “si leen” evidencia que “tenemos poderes extraordinarios” por lo tanto “podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil” para las empresas que incumplan con la orden.

Es importante el llamado, puesto que el marcado aeroespacial ha requerido de mucha demanda frente a las distintas tensiones militares que hoy rodean el mundo, por eso “Boeing, como todos los demás, necesita competir”, afirmó.

Un ejemplo de ello fue la importante contribución que la empresa ofreció el 3 de enero a Estados Unidos, donde la aeronave “protegió a nuestros combatientes” y concluyó una misión “exitosa”.

Hegseth, señaló que el avión de ataque EA-18 Glowler “jugó un papel importante en el éxito de la Operación Resolución Absoluta” la cual condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero.

Finalmente, resaltó la importancia de construir un “ejercito fuerte” para Estados Unidos, hizo énfasis que no se trata del “submarino más exquisito ni el caza más exquisito” sino del “factor decisivo” que son “los estadunidenses”.