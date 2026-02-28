Canciller iraní dice que el líder del régimen, Alí Jamenei, "está vivo" que "yo sepa" y la televisión local afirma que hablará "pronto"

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que según las informaciones que ha recibido el líder del régimen en su país, Alí Jamenei, se encuentra vivo tras los ataques de Estados Unidos.

“Que yo sepa está vivo”, expresó Abás Araqchi según registran varias agencias de noticias y medios locales.

Tras el pronunciamiento del canciller, el canal de televisión local Al-Alam informó que Jamenei hablará pronto a la población.

Estados Unidos atacó este sábado junto a Israel objetivos del régimen iraní. El presidente Donald Trump afirmó que los ataques son de “gran envergadura” y que buscan “reducir a nada” la marina iraní.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA. Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación. "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región.

Las autoridades iraníes han pedido a la población mediante mensajes de SMS y en medio de los masivos ataques que evacuen Teherán.

Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

De acuerdo con Reuters, un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.