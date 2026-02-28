NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Régimen

Canciller iraní dice que el líder del régimen, Alí Jamenei, "está vivo" que "yo sepa" y la televisión local afirma que hablará "pronto"

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El líder del régimen iraní, Alí Jamenei (EFE)
El líder del régimen iraní, Alí Jamenei (EFE)
Las autoridades iraníes han pedido a la población mediante mensajes de SMS y en medio de los masivos ataques que evacuen Teherán.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que según las informaciones que ha recibido el líder del régimen en su país, Alí Jamenei, se encuentra vivo tras los ataques de Estados Unidos.

“Que yo sepa está vivo”, expresó Abás Araqchi según registran varias agencias de noticias y medios locales.

Tras el pronunciamiento del canciller, el canal de televisión local Al-Alam informó que Jamenei hablará pronto a la población.

o

Estados Unidos atacó este sábado junto a Israel objetivos del régimen iraní. El presidente Donald Trump afirmó que los ataques son de “gran envergadura” y que buscan “reducir a nada” la marina iraní.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA. Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación. "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región.

Las autoridades iraníes han pedido a la población mediante mensajes de SMS y en medio de los masivos ataques que evacuen Teherán.

o

Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

De acuerdo con Reuters, un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.

Temas relacionados:

Régimen

Teherán

Ataque al régimen de Irán

Ataque

Irán - EEUU

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
Ataque

Exarquero de Santa Fe Leandro Castellanos teme por la vida de su familia tras atentado contra el esquema de seguridad de su hermano, el congresista Jairo Castellanos

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
Ataque

Exarquero de Santa Fe Leandro Castellanos teme por la vida de su familia tras atentado contra el esquema de seguridad de su hermano, el congresista Jairo Castellanos

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Néstor Lorenzo

¿Deja la selección Colombia? Este es el gigante sudamericano que pone sus ojos en Néstor Lorenzo

Personas esperan la excarcelación de sus familiares, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7-Foto: EFE
Presos políticos

"Un 90% de los militares presos políticos han sido acusados sin ningún tipo de prueba": militar retirado venezolano sobre los vacíos de la ley de Amnistía

Aviones / FOTO: AFP
Cuba

China asegura que ayudará a Cuba "en la medida de nuestras posibilidades" ante escasez de combustible

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad plena; agentes del régimen le retiraron el grillete electrónico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre