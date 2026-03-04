NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Irán

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El humo se eleva en el centro de Teherán tras un ataque israelí en Irán, el 1 de marzo de 2026 – Foto de referencia: EFE
Isaac Moraleja, creador de contenido del medio 'Alternativo Digital' e Ignacio Montes de Oca, analista internacional, abordan el tema en el programa La Noche de NTN24.

Trump aseguró que la cúpula del régimen de Irán ha sido severamente golpeada, afirmando que "su liderazgo se está desvaneciendo rápidamente" y que muchos de los posibles sucesores del fallecido Líder Supremo, el ayatolá Alí Jameneí, han muerto en los ataques.

o

Desde el 28 de febrero del año en curso, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) encabeza una campaña militar de gran envergadura denominada “Operación Furia Épica” (Operation Epic Fury), misma que desarrolla en conjunto con fuerzas israelíes.

Irán, por su parte, ha lanzado múltiples oleadas de misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases de EE. UU. situadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Por ello, Trump declaró que las operaciones continuarán hasta neutralizar por completo la amenaza nuclear del régimen de Irán.

o

"Al norte de Israel están sufriendo los ataques de Hezbolá (grupo aliado al régimen de Irán) desde el Líbano, que rompieron un alto el fuego que tenían desde el 2024... Era obvio que iban a entrar en guerra, porque por muchos años Irán los ha financiado”, dijo Moraleja.

A su turno, Montes de Oca comentó: “Es un grave error subestimar la capacidad del régimen teocrático de Irán, los ataques continúan, la realidad es que antes de esta etapa de la guerra irán tenía 2.000 misiles balísticos, 6.000 drones y ha disparado solo un tercio”.

o

La Casa Blanca asevera que el propósito de esta ofensiva es desarticular el programa nuclear iraní, reducir su capacidad de misiles y debilitar las estructuras de mando del régimen.

Según informes oficiales, en los primeros cuatro días de ataques se habrían impactado alrededor de 2,000 objetivos dentro del territorio iraní.

Entre los resultados más destacados figura un bombardeo inicial en Teherán con armamento de largo alcance que habría eliminado al Líder Supremo Alí Jameneí.

