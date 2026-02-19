“Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves 19 de febrero la ley de amnistía para la convivencia democrática, en una sesión celebrada en la sede del parlamento bajo la presidencia de Jorge Rodríguez.

La norma, que había sido impulsada por Delcy Rodríguez, busca otorgar "justicia general y plena por delitos políticos cometidos entre el 2000 y el 30 de enero de 2026".

La ley de amnistía contemplaría la liberación de más de 700 presos políticos que, según la ONG Foro Penal Venezolano, se encuentran actualmente detenidos en centros penitenciarios del país, sin embargo, hay profundas preocupaciones entre expertos y familiares que aseguran que la medida tendrá un alcance limitado.

La analista internacional Maibort Petit señaló que la norma incluye delitos vinculados a eventos específicos: "Están los hechos vinculantes al intento de golpe de estado de abril del 2002", el "paro y sabotaje empresarial y petrolero del 2002 al 2003", manifestaciones de 2007, 2009, 2013, 2014 y 2017, y "actuaciones relacionadas con la asamblea nacional en el periodo 2016 y 2020". También abarca el proceso de selección de candidaturas presidenciales en 2023 y manifestaciones relacionadas con las elecciones presidenciales del 2024.

Sin embargo, la ley presenta exclusiones significativas. Petit advirtió: "No incluye el tema de lo que ha sido las acusaciones que han hecho contra María Corina", refiriéndose a señalamientos por insurrección armada o petición de sanciones. Además, quedan excluidos los militares rebeldes, incluidos los involucrados en la operación Gedeón.

"Hay militares que están presos y están en unas condiciones paupérrimas, el capitán Caguari Pan es uno de ellos", denunció, y criticó la exclusión de quienes "levantaron las armas para luchar contra un régimen abusivo" amparados en la Constitución venezolana.

La analista también alertó sobre las consecuencias para venezolanos en el exterior: "Al haber una amnistía desaparece entonces la persecución y esto va a traer consecuencias para muchos venezolanos que están regados por el planeta" solicitando asilo político.

Respecto a la implementación inmediata, Petit confirmó: "Creo que eso es lo que viene y creo que todo lo que hemos peleado por la libertad de los presos políticos debemos estar contentos por la alegría de las familias, eso debe ocurrir hoy".