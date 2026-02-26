NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Ecuador

Ecuador aumenta los aranceles a Colombia del 30% al 50% tras encuentro sin acuerdo que buscaba frenar la guerra comercial

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar la disputa arancelaria.

Ecuador elevará del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas "concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", señaló la cartera en un comunicado.

Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

o

Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles. En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

