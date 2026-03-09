NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Comando Sur de Estados Unidos revela imágenes de nuevo ataque contra narcolancha que transitaba en el Pacífico

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque a narcolancha en el Pacífico (@Southcom)
El Comando confirmó que “Seis narcoterroristas hombres” murieron con consecuencia del ataque.

El Comando Sur de Estados Unidos reveló que el domingo hizo un nuevo ataque contra una narcolancha que transitaba en el Pacífico.

“El 8 de marzo, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, informó el Comando.

Las fuerzas de Estados Unidos mencionaron que inteligencia confirmó que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Seis narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, confirmó.

El Ejército de Estados Unidos desde 2025 ha desplegado fuerzas de seguridad tanto en el Caribe como en el Pacífico para enfrentar a grupos vinculados con el narcotráfico.

Las operaciones norteamericanas han continuado en el hemisferio incluso después de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en lo que fue uno de los grandes hitos del despliegue militar.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

