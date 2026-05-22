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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Música

Reconocida empresaria colombiana se estrena en el mundo de la electrónica con canción definida como "experiencia sensorial"

mayo 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Luisa Chimá
Foto: Luisa Chimá
La también creadora de contenido estrenó 'Magia', su primer lanzamiento acompañado de una interesante propuesta visual.

Una reconocida empresaria colombiana se estrenó recientemente en el mundo de la electrónica tras el lanzamiento de un nuevo trabajo musical que fue definido como una "experiencia sensorial".

Se trata de Luisa Chimá, quien es además creadora de contenido y debutó ahora en una nueva faceta como DJ y productora musical.

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Como parte de ese proyecto, Chimá lanzó 'Magia', su primera canción que incluye una novedosa propuesta sonora y visual.

El tema, según Chimá, explora el poder de las conexiones humanas, la energía del universo y "la capacidad que tienen algunas personas de llegar a nuestra vida para transformarla".

La historia sigue a una mujer que aprende a conectar con la naturaleza, a confiar en el tiempo perfecto de las cosas y a fluir con el universo, según el videoclip y la letra de la canción.

En ese proceso, dicha mujer descubre que, cuando se deja de forzar la vida, se puede empezar a atraer exactamente a las personas que se necesitan en ella.

Ese trabajo se relaciona directamente con la filosofía de vida del personaje principal de la canción y con un propósito que comparte, además, con su comunidad de mujeres.

El videoclip que acompaña la canción lleva esa idea a un universo que se retrata visualmente íntimo y natural, además de mostrar una especie de fiesta privada.

Rodeada de bosque, fuego, velas y rituales simbólicos, la protagonista representa a una mujer que está en una especie de despertar espiritual y parece encontrar paz en medio de la naturaleza.

Ya no busca respuestas con desesperación: simplemente confía. Y es ahí donde aparece la verdadera magia

Aunque la canción no tiene una letra que la acompañe constantemente, sí cuenta con una frase hablada y expresada en el video por Chimá que explica de manera más profunda el sentido del tema.

"La magia de las personas está en que nos encontramos cuando más nos necesitamos. Alguien llega a nuestra vida y le da sentido a algo que no tenía, cura lo que estaba roto y nos da nuevos sueños. Y esa es la verdadera magia, que cuando curas a otro, te curas a ti misma", dice la frase.

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'Magia' es el lanzamiento con el que Luisa Chimá inicia entonces, y de manera oficial, una nueva etapa en su carrera, en la que le apuesta a la música con una propuesta electrónica emocional.

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