Azul y pequeño como una pelota de golf: así es el nuevo pulpo descubierto en islas Galápagos

Patrullando en las aguas profundas de las islas Galápagos, un equipo de investigadores encontró un nuevo pulpo, azul como el océano, pero tan pequeño como una “pelota de golf”; un hallazgo que permitirá ampliar conocimientos sobre este asombroso animal.

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"¡Es pequeño! ¡Es azul!": en la radio que retransmite sus comentarios, los científicos de la Fundación Charles Darwin (CFD), que controlan a distancia un submarino equipado con una cámara, no ocultan su emoción.

"Primero me contactaron para identificar esta especie a partir de fotografías", explica Janet Voight, especialista en invertebrados del Field Museum a la AFP. "Me interesó porque el pulpo más cercano en cuanto a tamaño suele vivir frente a las costas de Uruguay, en el océano Atlántico, cerca del paralelo 37º Sur". Es decir, al otro lado de Sudamérica y en otro océano.

Tras capturarlo, los científicos lo enviaron a Chicago para que Voight pudiera analizarlo directamente. Cuando llegó, afirma que pensó: "Dios mío, qué hermoso es". "Tenía miedo de manipularlo porque temía dañarlo", confiesa la investigadora.

Estudio sobre el nuevo pulpo

Cuando se descubre una nueva especie, debe analizarse minuciosamente y, por lo general, hay que abrirla con un bisturí. Pero con la ayuda de su colega Stephanie Smith, del Field Museum, decidió escanear al animal con rayos X para descubrir sus secretos sin dañarlo.

El pequeño pulpo azul pertenece a una nueva especie de "Microeledone", de la familia "Megaleledonidae", y obliga a los investigadores a revisar lo que creían saber sobre esta familia.

El pulpo azul, de la nueva especie "Microeledone galapagensis", posee "pequeños tentáculos robustos, provistos de una sola fila de ventosas, lo que lo distingue de la mayoría de los pulpos que conocemos", apunta Voight.

"Entre las otras especies con tentáculos cortos y una sola fila de ventosas, se distingue por su coloración y por la piel lisa de su espalda", añade.

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El pulpo azul es "claro en la parte dorsal, pero su parte ventral es de un violeta muy oscuro. Creemos que este patrón de color le ayuda a protegerse", explica la investigadora.

Así, "si el pulpo atrapa una presa que emite luz, esto podría atraer depredadores que correrían el riesgo de comérselo. Entonces el pulpo cubre a su presa con su membrana de color oscuro y se mantiene a salvo".

Finalmente, el desarrollo completo de los trabajos de Janet Voight sobre el pulpo azul fueron publicados en la revista Zootaxa.