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Martes, 26 de mayo de 2026
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Real Madrid

El Real Madrid confirma la fecha en la que celebrará elecciones: este es el rival de Florentino Pérez en los comicios

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Enrique Riquelme, empresario español - Fotos: EFE
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Enrique Riquelme, empresario español - Fotos: EFE
Pérez decidió el pasado 12 de mayo volver a convocar elecciones a las que se ha presentado un empresario de energías renovables.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio, informó este martes el club blanco en un comunicado, tras la reunión de la Junta Electoral.

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"Las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas (07:00 GMT) y las 20:00 horas (18:00 GMT), de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid", informó el Madrid.

Los socios del Real Madrid también podrán depositar su voto por correo para elegir entre el actual presidente Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme.

El Real Madrid afronta unas elecciones a la presidencia por primera vez desde 2006.

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Esos comicios tuvieron lugar tras la dimisión con la que Florentino Pérez concluyó su primer mandato al frente del conjunto 'merengue' (2000-2006) y fueron ganados por Ramón Calderón frente a otros cuatro candidatos.

Tras la dimisión de Calderón en enero 2009, sucedido sólo algunos meses por Vicente Boluda, Florentino Pérez volvió a tomar las riendas de la entidad al ser el único candidato en las elecciones de junio de 2009.

Desde entonces, Pérez ha revalidado la presidencia sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

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Pérez decidió el pasado 12 de mayo volver a convocar elecciones a las que se ha presentado el empresario de las energías renovables Enrique Riquelme como único contricante.

Florentino Pérez, vale recapitular, ha conquistado 41 títulos (24 de fútbol y 17 de baloncesto) durante sus etapas al frente del Real Madrid.

En la sección de fútbol masculino, es el presidente más laureado de la historia del club, superando los registros de Santiago Bernabéu.

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