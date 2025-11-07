NTN24
Miguel Uribe Turbay

"La plata del asesinato de Miguel vino de Venezuela": padre del asesinado líder político colombiano Miguel Uribe Turbay

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Uribe Londoño | Foto: EFE
Miguel Uribe Londoño | Foto: EFE
Hace unas semanas otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado por un juez.

Este viernes, el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño dio unas fuerte declaraciones sobre la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay.

En entrevista con el podcast ‘Entre Voces By 360’ de 360 Radio, Londoño aseguró que hubo participación internacional detrás del asesinato de su hijo.

El precandidato presidencial dijo que el dinero que se pagó a los involucrados en el asesinato de su hijo llegó desde Venezuela.

Londoño aseguró de manera contundente en la entrevista que: “La plata del asesinato de Miguel vino de Venezuela”.

Además, comentó que “Miguel iba a ser el próximo presidente de Colombia por eso lo mataron, para silenciarlo”.

El líder político explicó: “Tenemos una conexión entre Venezuela y Colombia. Eso es supremamente grave. Espero que todo eso se descubra y sepamos en detalle cómo fue que todo esto pasó".

o

"Esa unión entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano es supremamente grave”, añadió.

Además, se refirió a la investigación que sigue en curso diciendo que ya se conocen nombres de “cabecillas” que ya han sido identificados por la Fiscalía.

Y por ello “la Fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con firmeza. No puede haber miedo cuando se trata de hacer justicia”.

El precandidato aseveró que no pueden existir intereses políticos que puedan interferir con el proceso. “La justicia no puede tener sesgos. Mi hijo fue asesinado por razones políticas, y quienes planearon esto deben pagar sin importar el poder que tengan”, puntualizó.

Hace unas semanas otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado por un juez. El acusado se llama Carlos Eduardo Mora González, quien, de acuerdo con la Fiscalía, asumió su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad en un carro gris modelo Spark. Hasta el momento hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

Eduardo Mora, alias “El Veneco” o “El Venezolano”, se le imputaron los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El juez, de Bogotá, lo condenó a 21 años de cárcel.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

El 7 de julio el precandidato presidencial Uribe Turbay llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

Tras múltiples cirugías, Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto en el centro médico Fundación Santa Fe de Bogotá.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Muerte

Venezuela

