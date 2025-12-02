"En este caso hay demasiada crueldad": investigador de la Fundación para los DD.HH. en Cuba sobre el estado crítico del preso político Yosvany Rosell García

El preso político cubano Yosvany Rosell García, de 37 años, se encuentra en estado crítico, debido a que presenta un fallo renal agudo después de permanecer 40 días en huelga de hambre, según denunció su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, a través de las redes sociales.

El activista, padre de tres hijos, condenado a 15 años de cárcel, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), lleva más de un mes sin consumir alimentos sólidos como forma de protesta por las condiciones en que permanece encarcelado y por la negativa de las autoridades a revisar su caso.

Sobre este asunto, Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y vocero del Observatorio Cubano de Conflictos, habló en La Tarde de NTN24.

“La huelga de hambre es la única forma en que los presos políticos en Cuba hacen valer sus derechos, pero históricamente también el gobierno los ha dejado morir en huelga de hambre”, expresó entrevistado.

Posteriormente, aseveró: “Solo pedía cambio de sistema, decía: ‘Cuba Libre’, no ejerció violencia y sin embargo a él y otros 20 los condenaron por sedición (...) En este caso hay demasiada crueldad”.

La represión en Cuba se mantiene en niveles críticos, con un número récord de más de 1.179 presos políticos registrados por organizaciones de derechos humanos a finales de septiembre de 2025.

Estas organizaciones, como Prisoners Defenders y Human Rights Watch, denuncian torturas sistemáticas y condiciones carcelarias inhumanas.