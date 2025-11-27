EE. UU. examinará residencias permanentes otorgadas a personas de distintos países, incluido Venezuela, tras ataque a dos militares en Washington

Este jueves, por orden del presidente estadounidense Donald Trump, las residencias permanentes otorgadas a personas de 19 países serán reevaluadas tras el ataque perpetrado en Washington que dejó a dos militares de la Guardia Nacional gravemente heridos.

Así lo informó en las últimas horas Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de X.

"Por instrucción del presidente de Estados Unidos, ordenó una revisión completa y rigurosa de cada 'green card' otorgada a todo extranjero procedente de un país considerado preocupante", escribió el funcionario.

"La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración", concluyó Edlow", añadió.

Entre los 19 países se encuentra Venezuela, que en junio pasado ingresó en el listado a cuyos connacionales se les prohíbe el ingreso a territorio estadounidense por motivos de “seguridad nacional”.

Estos son: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Cabe resaltar que el sospechoso detenido en el tiroteo del miércoles fue identificado como un ciudadano afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

El joven de 29 años recibió el pasado abril asilo, no residencia permanente, según AfghanEvac, un grupo de ayuda a los afganos llegados a Estados Unidos después de la toma de poder de los talibanes en 2021.