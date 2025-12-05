"El halago no nos va a debilitar": las reacciones más polémicas de directores técnicos de selecciones tras la conformación de los grupos del Mundial 2026

Tras el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 que se celebró este viernes en Washington, las reacciones de los directores técnicos no se hicieron esperar. Muchos demuestran tranquilidad, y otros admiten que tendrán que trabajar duro para obtener buenos resultados.

La mayor cita del fútbol se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. Con los grupos ya definidos los directores técnicos opinaron.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, dijo a Telefe: "No hay rival fácil". Argelia es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y otros países". Asimismo, expresó: "No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será", dijo sobre Jordania.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, al canal SporTV le indicó: "Tenemos que hacerlo bien e intentar terminar en el primer lugar del grupo. Hay que preparar bien el principio, el primer juego, sobre todo, va a ser muy importante".

Sobre su estrategia de juego comentó: "Tenemos que pensar en ganar los tres partidos. Marruecos primero, que es el juego más difícil, pero tenemos otros dos rivales. Tenemos que tener confianza".

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, a medios replicó: "Estamos tranquilos (...) Me da confianza cuando veo que el equipo está bien". “Portugal es uno de los mejores equipos del mundo en este momento (...) Nos da gusto competir y enfrentarnos a ese tipo de equipo".

Javier Aguirre, DT de México, a la cadena Televisa dijo "que todos tengamos esa ilusión que tengo yo, que tiene la gente; que no hay rival pequeño, que no se puede uno confiar".

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, afirmó al canal Teleamazonas: "Me gustan siempre los desafíos y creo que es una linda oportunidad para hacer historia".

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, a ABC le expresó que el debut ante Estados Unidos "es una carga anímica muy grande, porque obviamente están puestos los focos de atención de todo un país en un organizador que tiene la obligación de empezar bien".

Por último, Thomas Christiansen, DT de Panamá, en zona mixta mencionó: "Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el panel son muy buenos equipos y era imposible que no tocara un grupo difícil”, y enfatizó su compromiso: "Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y mejorar lo de Rusia (2018)".

Reacciones de directores técnicos europeos

Deschamps, DT de Francia a periodistas, les dijo: "Es un grupo sólido, compacto. Aún no sabemos quién será el último rival, pero con Senegal y Noruega, está claro que el Grupo I es uno de los más difíciles, si no el más difícil. Pero bueno, es el Mundial, sabemos lo que nos espera".

"Hay un bonito duelo (...) Tanto Kylian como Haaland son jugadores conocidos y reconocidos mundialmente, por lo que están en la carrera y lo estarán hasta la final por el título de máximo goleador", enfatizó Deschamps.

Ståle Solbakken DT de Noruega, concordó con Deschamps, y manifestó que "Kylian Mbappé y Erling Haaland están 'on fire', son quizás los dos mejores jugadores de Europa (...) Espero que Erling siga en esa forma". "Francia (su rival en el Grupo I) es el equipo más fuerte de Europa junto a España".

Asimismo, Luis de la Fuente, DT de España, aseveró que el halago “no nos va a debilitar”. “Todo lo contrario. Es una gran responsabilidad. Queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia delante. Luego los partidos van siendo más difíciles".

"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros sentimos igual que ellas, ni más ni menos, pero eso no te garantiza nada", dijo de la Fuente.

Por otro lado, Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, a la BBC comentó que "solo he experimentado fases de grupo en el formato Champions League (europea) y la forma de afrontarlo era tratando con el mayor respeto, y concentrándonos en ganar el grupo". "Siempre parece difícil, pero tenemos confianza y estaremos bien preparados cuando llegue".

Finalmente, Steve Clarke, DT de Escocia, a la BBC le dijo: "Que venga (Brasil). El sorteo es fantástico". "Una de las cosas más importantes para mí era que no hubiera equipos europeos. Vamos a jugar contra tres equipos de primer nivel de tres continentes diferentes, y eso es lo que caracteriza a la Copa del Mundo. Es un sorteo realmente bueno".