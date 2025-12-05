NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Mundial 2026

"El halago no nos va a debilitar": las reacciones más polémicas de directores técnicos de selecciones tras la conformación de los grupos del Mundial 2026

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Directores técnicos de fútbol | Fotos EFE
Directores técnicos de fútbol | Fotos EFE
La mayor cita del fútbol se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

Tras el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 que se celebró este viernes en Washington, las reacciones de los directores técnicos no se hicieron esperar. Muchos demuestran tranquilidad, y otros admiten que tendrán que trabajar duro para obtener buenos resultados.

o

La mayor cita del fútbol se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. Con los grupos ya definidos los directores técnicos opinaron.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, dijo a Telefe: "No hay rival fácil". Argelia es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y otros países". Asimismo, expresó: "No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será", dijo sobre Jordania.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, al canal SporTV le indicó: "Tenemos que hacerlo bien e intentar terminar en el primer lugar del grupo. Hay que preparar bien el principio, el primer juego, sobre todo, va a ser muy importante".

Sobre su estrategia de juego comentó: "Tenemos que pensar en ganar los tres partidos. Marruecos primero, que es el juego más difícil, pero tenemos otros dos rivales. Tenemos que tener confianza".

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, a medios replicó: "Estamos tranquilos (...) Me da confianza cuando veo que el equipo está bien". “Portugal es uno de los mejores equipos del mundo en este momento (...) Nos da gusto competir y enfrentarnos a ese tipo de equipo".

Javier Aguirre, DT de México, a la cadena Televisa dijo "que todos tengamos esa ilusión que tengo yo, que tiene la gente; que no hay rival pequeño, que no se puede uno confiar".

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, afirmó al canal Teleamazonas: "Me gustan siempre los desafíos y creo que es una linda oportunidad para hacer historia".

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, a ABC le expresó que el debut ante Estados Unidos "es una carga anímica muy grande, porque obviamente están puestos los focos de atención de todo un país en un organizador que tiene la obligación de empezar bien".

Por último, Thomas Christiansen, DT de Panamá, en zona mixta mencionó: "Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el panel son muy buenos equipos y era imposible que no tocara un grupo difícil”, y enfatizó su compromiso: "Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y mejorar lo de Rusia (2018)".

Reacciones de directores técnicos europeos

Deschamps, DT de Francia a periodistas, les dijo: "Es un grupo sólido, compacto. Aún no sabemos quién será el último rival, pero con Senegal y Noruega, está claro que el Grupo I es uno de los más difíciles, si no el más difícil. Pero bueno, es el Mundial, sabemos lo que nos espera".

"Hay un bonito duelo (...) Tanto Kylian como Haaland son jugadores conocidos y reconocidos mundialmente, por lo que están en la carrera y lo estarán hasta la final por el título de máximo goleador", enfatizó Deschamps.

Ståle Solbakken DT de Noruega, concordó con Deschamps, y manifestó que "Kylian Mbappé y Erling Haaland están 'on fire', son quizás los dos mejores jugadores de Europa (...) Espero que Erling siga en esa forma". "Francia (su rival en el Grupo I) es el equipo más fuerte de Europa junto a España".

Asimismo, Luis de la Fuente, DT de España, aseveró que el halago “no nos va a debilitar”. “Todo lo contrario. Es una gran responsabilidad. Queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia delante. Luego los partidos van siendo más difíciles".

"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros sentimos igual que ellas, ni más ni menos, pero eso no te garantiza nada", dijo de la Fuente.

o

Por otro lado, Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, a la BBC comentó que "solo he experimentado fases de grupo en el formato Champions League (europea) y la forma de afrontarlo era tratando con el mayor respeto, y concentrándonos en ganar el grupo". "Siempre parece difícil, pero tenemos confianza y estaremos bien preparados cuando llegue".

Finalmente, Steve Clarke, DT de Escocia, a la BBC le dijo: "Que venga (Brasil). El sorteo es fantástico". "Una de las cosas más importantes para mí era que no hubiera equipos europeos. Vamos a jugar contra tres equipos de primer nivel de tres continentes diferentes, y eso es lo que caracteriza a la Copa del Mundo. Es un sorteo realmente bueno".

Temas relacionados:

Mundial 2026

Colombia

Argentina

Brasil

Fútbol

Lionel Scaloni

Néstor Lorenzo

Torneo

Sorteo

Copa Mundial del Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Mundial 2026

Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026

Selección Colombia ya conoce su rival en los dieciseisavos del Mundial Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

La Selección Colombia ya conoce su rival en Mundial que disputa actualmente: esta es la fecha en que se jugará el partido

Neyser Villarreal, nuevo jugador de Cruzeiro de Brasil - Foto: EFE
Cruzeiro

El colombiano Neyser Villarreal fue oficializado como jugador del Cruzeiro que difundió millonaria cifra que deberá pagar equipo que busque contratarlo en el futuro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: World Cocktail Championship Portugal 2024
Mundial

Colombia es elegida por primera vez sede del Mundial de Cocteles: estas son las fechas y la ciudad que lo albergará

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Gobierno de Colombia explora objetos hallados en antiguo galeón español - Foto AFP
Descubrimiento

Gobierno colombiano revela por primera vez cuáles fueron los objetos hallados en un galeón español hundido en el siglo XVIII

Policía México - Foto AFP
Tiroteo en Texas

Reportan tiroteo al interior de un centro comercial en Eagle Pass, Texas: hay al menos dos personas heridas

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Póster de 'Super Mario Galaxy' en Tokio - Foto AFP
The Super Mario Galaxy

Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Fuerzas Armadas

"Es un adiestramiento improvisado": exoficial de inteligencia sobre ejercicios de defensa ordenados por Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre