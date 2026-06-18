Fabio Cannavaro dice que la derrota ante Colombia es dura y se rinde a los pies del equipo cafetero: “al final no era jugar en México, era como jugar en Colombia".

Mientras la selección Colombia festejaba su brillante debut en el Mundial, Uzbekistán quedó con un sabor amargo tras ver la derrota 3-1 ante los cafeteros en su primer encuentro en el torneo más importante del mundo.

TE PUEDE INTERESAR:

El desazón que les quedó de la derrota los dejó con una sensación de "dureza" que ahora los impulsará a tener que creer en los compromisos que les quedan por enfrentar ante Portugal y República del Congo.

Así lo dejó saber su entrenador, el italiano y campeón del mundo Fabio Cannavaro. El exfutbolista dijo en rueda de prensa tras la derrota: "Es duro; perder 3-1 es demasiado duro".

Y añadió que siente que en la primera parte su equipo estaba bastante nervioso, pero que considera que tienen "muy buena calidad para ser un equipo asiático".

VEA TAMBIÉN Reconocido actor sudamericano, seguidor del Mundial 2026, publicó video del momento en que Lamine Yamal le negó un autógrafo o

Además, comentó que les dijo a sus jugadores que le había gustado el partido que hicieron, al no ponérsela fácil a Colombia. Pero que "les ha costado un poquito entender dónde estábamos porque no era fácil al final no era jugar en México, era como jugar en Colombia".

Cannavaro destacó en zona mixta el rendimiento del conjunto cafetero y se rindió a los pies de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"Sabiamos que era un partido complicado, difícil. Era un partido complicado contra un equipazo, un equipo con calidad. Es algo de experiencia, algo de trabajar. Es nuestra primera vez en un mundial", añadió.

El italiano no pudo evitar irse en elogios con los cafeteros diciendo: "es un equipo que se conoce muy bien, que sabe defender y atacar, tiene calidad en las bandas, en el medio, los defensores centrales son fuertes. Es un buen equipo".

Y habló de los máximo referentes de la selección Colombia, James Rodríguez y Luis Díaz. "Seguro que Díaz y James son los dos icónicos jugadores. Siempre es muy complicado enfrentarse a dos jugadores así, son dos jugadores que te pueden cambiar el partido cuando quieran", sentenció.

Ahora, el equipo asiático debe de dejar atrás la derrota ante los cafeteros y pensar en su próximo rival que es Portugal. El martes 23 de junio los dirigidos por Fabio Cannavaro se medirán ante una cabizbaja Portugal que viene de empatar con República del Congo.