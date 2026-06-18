NTN24
Jueves, 18 de junio de 2026
Jueves, 18 de junio de 2026
Selección Colombia

Fabio Cannavaro dice que la derrota ante Colombia es dura y se rinde a los pies del equipo cafetero: “al final no era jugar en México, era como jugar en Colombia".

junio 18, 2026
Por: Diana Pérez
Fabio Cannavaro | Foto: EFE
Fabio Cannavaro | Foto: EFE
Ahora, el equipo asiático debe de dejar atrás la derrota ante los cafeteros y pensar en su próximo rival que es Portugal.

Mientras la selección Colombia festejaba su brillante debut en el Mundial, Uzbekistán quedó con un sabor amargo tras ver la derrota 3-1 ante los cafeteros en su primer encuentro en el torneo más importante del mundo.

TE PUEDE INTERESAR:

El desazón que les quedó de la derrota los dejó con una sensación de "dureza" que ahora los impulsará a tener que creer en los compromisos que les quedan por enfrentar ante Portugal y República del Congo.

Así lo dejó saber su entrenador, el italiano y campeón del mundo Fabio Cannavaro. El exfutbolista dijo en rueda de prensa tras la derrota: "Es duro; perder 3-1 es demasiado duro".

Y añadió que siente que en la primera parte su equipo estaba bastante nervioso, pero que considera que tienen "muy buena calidad para ser un equipo asiático".

o

Además, comentó que les dijo a sus jugadores que le había gustado el partido que hicieron, al no ponérsela fácil a Colombia. Pero que "les ha costado un poquito entender dónde estábamos porque no era fácil al final no era jugar en México, era como jugar en Colombia".

Cannavaro destacó en zona mixta el rendimiento del conjunto cafetero y se rindió a los pies de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"Sabiamos que era un partido complicado, difícil. Era un partido complicado contra un equipazo, un equipo con calidad. Es algo de experiencia, algo de trabajar. Es nuestra primera vez en un mundial", añadió.

El italiano no pudo evitar irse en elogios con los cafeteros diciendo: "es un equipo que se conoce muy bien, que sabe defender y atacar, tiene calidad en las bandas, en el medio, los defensores centrales son fuertes. Es un buen equipo".

Y habló de los máximo referentes de la selección Colombia, James Rodríguez y Luis Díaz. "Seguro que Díaz y James son los dos icónicos jugadores. Siempre es muy complicado enfrentarse a dos jugadores así, son dos jugadores que te pueden cambiar el partido cuando quieran", sentenció.

Ahora, el equipo asiático debe de dejar atrás la derrota ante los cafeteros y pensar en su próximo rival que es Portugal. El martes 23 de junio los dirigidos por Fabio Cannavaro se medirán ante una cabizbaja Portugal que viene de empatar con República del Congo.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Uzbekistán

Mundial 2026

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Deportes

Ver más
Fanáticos y jugadores del Sport Clube União Torreense - Fotos: EFE / X
hazaña

Historia de película: modesto equipo de segunda división hace historia al meterse en Europa Legue tras ganar la copa de su país ante poderoso del viejo continente

Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo lanza alerta sobre un jugador titular de la selección Colombia que está lesionado: "Tiene un problema en un tendón"

Mikel Arteta, DT español / Martin Ødegaard, futbolista noruego - Fotos: EFE
Champions League

"El PSG es el mejor equipo del mundo": Arteta y Ødegaard dan la cara tras derrota del Arsenal en la final de Champions Legue

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fanáticos y jugadores del Sport Clube União Torreense - Fotos: EFE / X
hazaña

Historia de película: modesto equipo de segunda división hace historia al meterse en Europa Legue tras ganar la copa de su país ante poderoso del viejo continente

Regina Carrot, conferencista y escritora mexicana / FOTO Captura de pantalla
Mujeres de Ataque

Regina Carrot, conferencista y escritora mexicana, explicó su concepto de “speaker magnética”

El secretario de Estado Marco Rubio. (AFP)
Marco Rubio

"Representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos": Marco Rubio habla de Cuba y de la ayuda humanitaria que busca hacer llegar a la isla

Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo lanza alerta sobre un jugador titular de la selección Colombia que está lesionado: "Tiene un problema en un tendón"

Expresidente de Bolivia Evo Morales - Foto: EFE
Bolívar

Evo Morales, solicitado por la justicia boliviana, dice que la solución para pacificar las protestas de su país es "convocar elecciones en los próximos 90 días"

Delcy Rodríguez - EFE
Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Venezuela firma acuerdo con General Electric y dice que es "paso histórico" para recuperar servicio eléctrico del país

Bolivia | Foto AFP
Manifestaciones

Presidente advierte a "narcoterroristas" que "sus días están contados" por protestas en Bolivia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre