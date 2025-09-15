NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible desertificación de Colombia en la lucha antidroga

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El ahora precandidato presidencial aseguró que el actual mandatario no ha luchado contra el narcotráfico y que no puede pretender resolver este problema diciendo que retomará la erradicación.

Este lunes 15 de septiembre de 2025, será un día clave para conocer si Estados Unidos certifica o no a Colombia en la lucha antidrogas, pues se vence el plazo para que el gobierno de Donald Trump entregue su veredicto final.

Para halar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Fracisco Barbosa, exfiscal general de Colombia y precandidato presidencial en Colombia, quien aseveró que hay muchas razones de por medio que podría generar la desertificación, pero, para él, la principal es que “Petro (el presidente de Colombia) se alió básicamente con los criminales y no ha luchado contra el narcotráfico en estos últimos años”.

Uno no puede pretender de la noche a la mañana resolver el problema de una decisión de posible desertificación simplemente diciendo que ahora sí va a retomar la erradicación cuando ha ocurrido es que saca de la cárcel a narcotraficantes o que se sube a tarima con extraditables”, indicó el invitado.

“Estamos viendo que la erradicación forzosa desapareció en Colombia y la manual ha disminuido, el compromiso eran 35.000 hectáreas y al día de hoy está en 3.000 y la producción de hoja de coca ha aumentado, ese es uno de los grandes problemas que se tiene”, enfatizó Barbosa.

Temas relacionados:

Colombia

Francisco Barbosa

Gobierno Petro

Lucha contra las drogas

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Marta Lucía Ramírez
Colombia

"Van a terminar inventando en algún momento una confrontación entre los soldados venezolanos y los colombianos": Marta Lucía Ramírez sobre despliegue militar en la frontera de ambos países

Nicolás Maduro en la graduación de funcionarios de la PNB- Foto referencial AVN
Despliegue militar de Estados Unidos

Un video "casual" de policías venezolanos que "incautan droga" en una playa desata todo tipo de burlas

María Corina Machado - AFP
Detenciones arbitrarias

Encapuchados entraron a la casa de una dirigente del partido de Machado en el estado Bolívar y la desaparecieron

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias sudamericanas

Marta Lucía Ramírez
Colombia

"Van a terminar inventando en algún momento una confrontación entre los soldados venezolanos y los colombianos": Marta Lucía Ramírez sobre despliegue militar en la frontera de ambos países

Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia) y Salomón Rondón (Venezuela). (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así terminó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras las cuatro anotaciones del colombiano Luis Suárez a Venezuela

América de Cali vs. Nacional, el clásico de la jornada 8 del campeonato Clausura 2025 - Foto: EFE
La previa de la Liga

América de Cali y Atlético Nacional se jugarán un clásico anticipado en la octava fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. (EFE)
Centro Democrático

Papá de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, será precandidato presidencial del partido Centro Democrático

Nicolás Maduro en la graduación de funcionarios de la PNB- Foto referencial AVN
Despliegue militar de Estados Unidos

Un video "casual" de policías venezolanos que "incautan droga" en una playa desata todo tipo de burlas

María Corina Machado - AFP
Detenciones arbitrarias

Encapuchados entraron a la casa de una dirigente del partido de Machado en el estado Bolívar y la desaparecieron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda