Un día como hoy, hace un año, el régimen de Maduro secuestró a Jesús Armas

Este 10 de diciembre, día en que Venezuela registra un hito histórico con el conferimiento del Nobel a la dirigente María Corina Machado, y fecha en que se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos; el activista y dirigente Jesús Armas, cumple un año de injusta y arbitraria detención.

Como se recordará, Armas Monasterios, director de la organización no gubernamental Ciudadanía Sin Límites (CSL), fue secuestrado la tarde del 10 de diciembre de 2024 por seis agentes encapuchados y no identificados de cuerpos de seguridad de la dictadura venezolana.

Lo que siguió fue una desaparición forzada, tortura y reclusión en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Su detención es condenada a nivel global, incluyendo a la Organización de Estados Américanos (OEA). El mundo lo ha calificado como un secuestro político por su rol destacado en el proceso electoral del 28 de julio de 2024.

Ciudadanía sin limites, recordó a su director fundador, un Obama Fellow y McCain Global Leader.

“Hoy se cumple un año sin escuchar la voz de Jesús Armas. Pero siempre nos acompañan sus ideas. Jesús no solo es el presidente de Ciudadanía Sin Límites. Es un investigador riguroso, un activista comprometido y un docente que cree profundamente en la fuerza de una ciudadanía informada", recogieron en un material audiovisual hecho público a primera hora de este miércoles.

Jesús Armas, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Bristol y profesor de la UCV, dedicó su trabajo a impulsar un pensamiento riguroso, basado en argumentos, datos y evidencia para construir soluciones reales en el país.

La detención de Armas, sin juicio ni garantías, y su incomunicación a más de 10 meses de su captura, resalta la criminalización de la participación política en Venezuela. Su caso es uno de los más de 2.000 arrestos arbitrarios denunciados tras las elecciones de 2024. La CIDH le otorgó medidas cautelares, y su detención ha generado una profunda preocupación internacional.