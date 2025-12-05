Condenan a la excongresista Aida Merlano a 3 años y 5 meses de prisión por fuga en 2019

La juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó este viernes 5 de diciembre de 2025 a la excongresista Aida Merlano a 42 meses (3 años y 5 meses de prisión), por haberse fugado de prisión tras una visita al dentista.

La decisión judicial responde a los hechos ocurridos en 2019 cuando la exfuncionaria escapó de la custodia de las autoridades, descendiendo por una soga desde un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá y posteriormente abordó una motocicleta para huir del lugar.

“En firme, entonces la aprobación del preacuerdo, esta funcionaria judicial, entonces emite sentido de fallo condenatorio en contra de la ciudadana Aída Merlano Rebolledo por el delito de fuga de presos previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Penal, y lo que corresponde es otorgar el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien en relación con el artículo cuatrocientos cuarenta y siete del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra”. se puedo escuchar en la diligencia.

Entre lágrimas y desde una guarnición militar en Malambo (Atlántico), la excongresista se pronunció al respecto.

“Tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles”, dijo.

“Quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, he podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia y creo que he ganado mucho, pero sí quisiera que pararan esas sevicias que han tenido en mi caso, que pararan por lo menos, aunque se opongan, no me señalen, ni me califiquen, porque solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme”, argumentó.

“Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, agregó.

¿Cómo se escapó Aida Merlano?

Tras su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una fuga casi cinematográfica al aprovechar un permiso otorgado por la dirección de la prisión en la que estaba recluida, ‘El Buen Pastor’, para acudir a una cita odontológica en un consultorio particular ubicado en Usaquén, Bogotá.

Lo que nadie se imaginó fue que la exfuncionaria sería capaz de escaparse del centro asistencial por la ventana y descolgándose de lo que parece una soga improvisada, diseñada con sábanas.

La exlegisladora, que nació en Barranquilla, era una afamada líder política y social en su ciudad, popularidad que le abrió camino en el pedregoso mundo político colombiano y entró a la Asamblea Departamental de Atlántico en 2011 a la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado, en 2018.