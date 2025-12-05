NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Aída Merlano

Condenan a la excongresista Aida Merlano a 3 años y 5 meses de prisión por fuga en 2019

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Excongresista colombiana, Aida Merlano | Foto: EFE
Excongresista colombiana, Aida Merlano | Foto: EFE
La excongresista se dio a la fuga durante un permiso otorgado por la dirección de la prisión en la que estaba recluida, ‘El Buen Pastor’, para acudir a una cita odontológica en un consultorio ubicado en Usaquén, Bogotá.

La juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó este viernes 5 de diciembre de 2025 a la excongresista Aida Merlano a 42 meses (3 años y 5 meses de prisión), por haberse fugado de prisión tras una visita al dentista.

La decisión judicial responde a los hechos ocurridos en 2019 cuando la exfuncionaria escapó de la custodia de las autoridades, descendiendo por una soga desde un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá y posteriormente abordó una motocicleta para huir del lugar.

“En firme, entonces la aprobación del preacuerdo, esta funcionaria judicial, entonces emite sentido de fallo condenatorio en contra de la ciudadana Aída Merlano Rebolledo por el delito de fuga de presos previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Penal, y lo que corresponde es otorgar el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien en relación con el artículo cuatrocientos cuarenta y siete del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra”. se puedo escuchar en la diligencia.

Entre lágrimas y desde una guarnición militar en Malambo (Atlántico), la excongresista se pronunció al respecto.

“Tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles”, dijo.

o

“Quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, he podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia y creo que he ganado mucho, pero sí quisiera que pararan esas sevicias que han tenido en mi caso, que pararan por lo menos, aunque se opongan, no me señalen, ni me califiquen, porque solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme”, argumentó.

“Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, agregó.

¿Cómo se escapó Aida Merlano?

Tras su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una fuga casi cinematográfica al aprovechar un permiso otorgado por la dirección de la prisión en la que estaba recluida, ‘El Buen Pastor’, para acudir a una cita odontológica en un consultorio particular ubicado en Usaquén, Bogotá.

Lo que nadie se imaginó fue que la exfuncionaria sería capaz de escaparse del centro asistencial por la ventana y descolgándose de lo que parece una soga improvisada, diseñada con sábanas.

La exlegisladora, que nació en Barranquilla, era una afamada líder política y social en su ciudad, popularidad que le abrió camino en el pedregoso mundo político colombiano y entró a la Asamblea Departamental de Atlántico en 2011 a la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado, en 2018.

Temas relacionados:

Aída Merlano

Condena

Juez

Excongresista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Judicial

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González pide información sobre supuesta condena de 30 años de cárcel a su esposo

La exjefa de gabinete del Perú, Betsy Chávez - AFP
Perú

Ordenan la captura internacional de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez

Sucesos

Adolescente asfixió a su hermano y había tratado de hacer creer que murió tras un reto viral

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Fernano Quintero | Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

JuanFer Quintero silenció los silbidos de la hinchada de Racing con un golazo que no evitó la derrota re River Plate

Lewis Jiménez
Emigrantes venezolanos

"He dormido. Estaba cansado": Periodista venezolano descubierto en la indigencia recibe ayuda y cuenta su testimonio

Veganismo - Foto Canva
Salud

Veganismo, la tendencia que une salud, empatía y sostenibilidad

Disidencias de las FARC - Foto: EFE
Disidencias de las FARC

Momentos de pánico durante rescate de adolescente venezolana que huyó de reclutadas de las disidencias de las FARC

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump quiere "poner fin a las migraciones masivas" en el mundo, según un documento de la Casa Blanca

Final de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Presentación de Los del Fuego puso ‘la piel de gallina’ a los hinchas en la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

Tiroteo en California - AFP
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre