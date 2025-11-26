NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Latinoamérica

País latino anuncia creación de la supercomputadora más potente de Latinoamérica capaz de predecir el clima y ayudar con proyectos de agua

noviembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Supercomputadora - Foto de referencia Canva
La máquina fue bautizada como 'Coatlicue' y también se empleará para la investigación científica y para apoyar a los proyectos emprendedores.

El Gobierno de un país latinoamericano anunció este miércoles la construcción de la supercomputadora más potente de América Latina que resolvería una serie de problemas y contribuiría, a su vez, al desarrollo de varios sectores del territorio.

Se trata del Gobierno de México, que dijo que la máquina, sin precedentes en la región, tendrá una capacidad de procesamiento más de siete veces mayor que la del ordenador más potente que existe en Latinoamérica.

o

Bautizada con el nombre 'Coatlicue', diosa de la mitología mexicana que representa la fuente del poder y de la vida, la supercomputadora tendrá una capacidad de procesamiento de 314 petaFLOPS, informaron los funcionarios responsables del proyecto en rueda de prensa con la presidente Claudia Sheinbaum.

PetaFLOPS, cabe precisar, es una unidad de rendimiento computacional que equivale a 1.000 billones de cálculos por segundo, un número que se expresa como 10 elevado a la 15 potencia.

Los principales usos de la supercomputadora serán la resolución de problemáticas públicas que requieren alta capacidad de cómputo, como la predicción climática, la planeación de siembras y cosechas y proyectos de agua, petróleo y energía.

o

"Queremos que sea una supercomputadora pública, es una supercomputadora del pueblo", dijo Sheinbaum sobre el proyecto que, agregó, brindará a México "una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina".

Actualmente, Brasil cuenta con las mayores supercomputadoras de la región, con cuatro dispositivos de entre 13,7 y 42 petaFLOPS de capacidad, seguido por Argentina, cuyo ordenador 'Clementina XXI' alcanza 12,6 petaFLOPS, según datos que presentó el Gobierno mexicano sobre dispositivos tanto públicos como privados.

El título de la más potente del mundo lo ostenta 'El Capitán', una computadora operada por el laboratorio nacional estadounidense Lawrence Livermore, cuya capacidad de procesamiento es de 1.809 exaFLOPS, según reportes del sector.

La unidad exaFLOPS, por su parte, equivale a un trillón de cálculos por segundo y se expresa como 10 elevado a la 18 potencia.

El director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México (ATDT), José Merino, adelantó que la construcción de Coatlicue empezará en enero próximo y se realizará en siete etapas durante 24 meses.

El proyecto requerirá de una inversión pública de 6.000 millones de pesos mexicanos, que equivalen a 326,6 millones de dólares.

o

Merino indicó que la máquina también se empleará para la investigación científica, para el apoyo a proyectos emprendedores y para ofrecer servicios de cálculo masivo al sector privado.

Temas relacionados:

Latinoamérica

Claudia Sheinbaum

Gobierno de México

Proyecto

Construcción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"EE.UU. le está diciendo al régimen que se le agotan las posibilidades de llegar a un acuerdo": analista tras sobrevuelos de patrullaje cerca de las costas venezolanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
3I/ATLAS | Fotos NASA
Cometa

¿Cometa o tecnología extraterrestre? La NASA publica su imagen más nítida del objeto interestelar 3I/ATLAS

Astrología | Foto NASA
Astrología

Científicos captan por primera vez los misteriosos “duendes rojos” en el cielo: así lucen las imágenes del fenómeno

Foto: Captura del video de Zena Cardman en IG: @Zenanaut
Astronautas

Auroras y tormentas eléctricas sobre Sudamérica: astronauta graba video desde el espacio de los "espectáculos" que presenció

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de ataques a lanchas en el Pacífico
Narcolancha

Nuevo ataque a una presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Nicki Nicole, cantante y compositora argentina, junto a Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal viene de perder el clásico frente al Real Madrid y ahora también confirmó que se separó de Nicki Nicole

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

3I/ATLAS | Fotos NASA
Cometa

¿Cometa o tecnología extraterrestre? La NASA publica su imagen más nítida del objeto interestelar 3I/ATLAS

Lionel Messi - AFP
Lionel Messi

Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Es una mujer quien porta la insignia de Venezuela en el USS Gerald R. Ford

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre