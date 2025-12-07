“Estamos cazando a estos narcoterroristas con la misma sofisticación y precisión que cazamos a al-Qaeda”: secretario de Guerra de EE. UU. reveló su estrategia de defensa

El sábado, durante un discurso en la Biblioteca Reagan, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió la nueva estrategia de defensa nacional en medio del despliegue militar de las Fuerzas Armadas en el Caribe.

Durante la declaración, el secretario, una de las fichas más importantes del Gobierno Trump, describió hoy cuatro líneas de esfuerzo distintas que el departamento debe adoptar para garantizar la paz a través de la fuerza para Estados Unidos y sus aliados en los próximos años

Sobre esto, el secretario fue tajante y reveló que en la política de Trump se prioriza a las Fuerzas Armadas y el plan es potenciarlas: "Que quede claro: el presidente Trump está empeñado en mantener y acelerar el ejército más poderoso que el mundo haya visto jamás; el más poderoso, el más letal y de fabricación estadounidense… el Arsenal de la Libertad", afirmó.

Según Hegseth, es necesario priorizar las "cuatro líneas de esfuerzo clave" en el Departamento de Guerra: defender el territorio estadounidense y su hemisferio; disuadir a China a través de la fuerza en lugar de la fuerza; aumentar la distribución de la carga entre Estados Unidos y sus aliados y socios; y potenciar la base industrial de defensa de Estados Unidos.

Hegseth también dijo que la frontera de los Estados Unidos debería ser la última línea de defensa en lugar de la primera, y es por eso que el Departamento de Guerra está priorizando la lucha contra los narcoterroristas en todo el hemisferio occidental.

"Estos narcoterroristas son los al-Qaeda de nuestro hemisferio, y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión que cazamos a al-Qaeda", dijo.

Asimismo, agregó que los aliados de Estados Unidos en la región también están ayudando en la lucha contra el narcoterrorismo.

Sobre el tema de China, Hegseth dijo que, gracias al liderazgo del presidente Trump, las relaciones entre Estados Unidos y China son más fuertes de lo que han sido en muchos años.

"El presidente Trump y esta administración buscan una paz estable, un comercio justo y relaciones respetuosas", agregó.

Con contundencia, al concluir sus comentarios, Hegseth reiteró que la administración Trump está comprometida a poner a Estados Unidos en primer lugar al perseguir la paz a través de la fuerza.

"Estamos reviviendo el espíritu guerrero, estamos reconstruyendo nuestro gran ejército y, cada día, nuestros guerreros están restableciendo la disuasión", aseveró.