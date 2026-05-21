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Jueves, 21 de mayo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado dijo que una vez se reestablezca la democracia en Venezuela “se convertirá en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio”

mayo 21, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE.
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE.
Las palabras de la líder democrática se dieron en la reunión con el senador Thomas Cotton, a quien le agradeció su apoyo a la “libertad y democracia” de Venezuela.

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió este jueves con el legislador republicano de Estados Unidos, Thomas Cotton, a quien le agradeció su compromiso en pro de la libertad de la nación caribeña, que durante décadas ha estado sometida bajo el régimen chavista.

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“Gracias, senador Cotton, por su firme apoyo a la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia, y por nuestra conversación productiva”, expresó Machado por medio de su red social de X.

De igual manera, el líder democrático manifestó que los venezolanos se encuentran “unidos, organizados y profundamente comprometidos con avanzar a una transición” y que se reencontrarán con su tierra natal y con sus seres queridos.

María Corina Machado dejó claro que, una vez se restablezca la democracia en Venezuela, su país “se convertirá en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio”, tanto en materia “de seguridad, energía e inversión, trayendo prosperidad a ambas naciones por generaciones venideras”.

Por su parte, el senador republicano Thomas Cotton, por medio de la misma red social, destacó la visión que tiene Machado de cara al cambio de liderazgo en la nación caribeña.

“Fue un honor reunirme con María Corina Machado para discutir el brillante futuro de Venezuela”, indicó Cotton por medio de su cuenta de X.

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Asimismo, dejó ver que, a medida que avanza el apoyo de la “administración” del presidente Donald Trump a la nación caribeña, en pro de su democracia, se refleja un “beneficio mutuo”.

Por último, el legislador norteamericano demostró su anhelo para que muy pronto la María Corina pueda regresar a su país y “celebre una elección presidencial libre y justa”, como se lo merece Venezuela, que durante más de 26 años ha estado sometida a arbitrariedades por parte del régimen chavista.

Cabe resaltar que, desde finales de diciembre del 2025, cuando el líder democrático salió de territorio venezolano, ha adelantado varios encuentros con grandes personajes del ámbito político a nivel internacional, especialmente de los Estados Unidos y de Europa, dentro de los que se destacan el presidente Donald Trump, Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU. UU. y Giorgia Meloni.

 

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