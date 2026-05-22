"Está claro que será mi último partido de esta temporada como entrenador del Real Madrid": Álvaro Arbeloa

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó este viernes en rueda de prensa que no seguirá al frente del equipo blanco la próxima temporada.

Arbeloa contestó con un contundente "sí" a la pregunta de si podría afirmar que no seguirá en el banquillo merengue la próxima temporada.

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"Está claro que será mi último partido de esta temporada como entrenador del Real Madrid", añadió Arbeloa, aunque dejó la puerta abierta a una eventual vuelta en el futuro.

"No sé si el último partido de mi vida como entrenador del Real Madrid, pero eso no lo sabemos nunca, así que intentaré también disfrutarlo", explicó el técnico merengue.

El técnico blanco dirigirá el sábado al Real Madrid contra el Athletic Club en la última jornada de LaLiga, en un partido en el que también se despedirá el veterano lateral Dani Carvajal.

Arbeloa confirmó su salida cuando la prensa local especula con la posible llegada del entrenador portugués José Mourinho, en la que sería la segunda etapa del luso en el club merengue".

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El técnico madridista descartó, sin embargo, cualquier posibilidad de integrarse en el equipo del portugués si finalmente acabara llegando al Real Madrid.

"No hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él", dijo Arbeloa, recordando que "tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado".

"Y si llega al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser", añadió.