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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Migrantes

Trump firma decreto que refuerza controles sobre bancos y transferencias de migrantes lo que impactaría denominadas remesas a países como México y Colombia

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos | Foto Canva
Estados Unidos | Foto Canva
El Departamento del Tesoro deberá presentar en los próximos 60 días una alerta oficial a las entidades financieras sobres a los riesgos asociados a determinadas operaciones financieras y movimientos de capital.

Esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva denominada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, con la que establece nuevas medidas de supervisión para bancos y entidades financieras, lo que podría impactar directamente los envíos de dinero realizados por migrantes.

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La orden, con fecha del 19 de mayo de 2026, ordena al Departamento del Tesoro presentar los próximos 60 días una alerta oficial a las entidades financieras sobres a los siguientes riesgos asociados a determinadas operaciones financieras y movimientos de capital.

Los riesgos financieros que advierte el Departamento del Tesoro

  • El primero sería las transferencias de bajo monto, las cuales son presentadas como vehículos potenciales para financiamiento de actividades ilícitas.
  • El segundo apunta al uso de plataformas de pago entre particulares (peer-to-peer) y procesadores de pagos de terceros para envíos “fuera de los libros”.
  • Asimismo, la alerta menciona patrones repetitivos de retiros o depósitos en pequeñas cantidades que coincidan con ciclos de nómina, una práctica conocida como “estructuración”.

Aunque el documento no expone directamente a palabra “remesas”, sin embargo, si señala reglas y cambios que millones de migrantes envían a sus familias cada mes.

Adicionalmente, se ordena reforzar los programas de identificación de cliente, donde se incluye la posibilidad de que los bancos soliciten información sobre los estatus migratorios de las personas cuando se detecten indicadores de riesgos.

La orden de Trump no prohíbe las remesas, pero si podría endurecer los controles bancarios sobre inmigrantes sin estatus legal, incluyendo mayores verificaciones, solicitudes de documentos adicionales y posibles rechazos de transferencias.

El documento también pone bajo la lupa el uso del ITIN (número de identificación fiscal individual), utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas y enviar dinero, al considerar “un factor de riesgo” que requerirá vigilancia reforzada.

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Además, reguladores financieros de Estados Unidos deberán emitir nuevas guías sobre los riegos asociados a migrantes sin autorización laboral, lo que podría afectar acceso a créditos o préstamos.

Finalmente, los países que se posicionan como mayores receptores de remesas en Latinoamérica son: México en el primer lugar, seguido de Guatemala y Colombia.

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