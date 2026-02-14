Club que se clasificó a octavos de la Champions League anunció como nuevo técnico a jugador que integró nómina de Croacia cuando fue gran sorpresa de un Mundial

El Tottenham anunció reciente al entrenador que reemplazará a danés Thomas Frank, a quien despidió hace unos días por falta de resultados.

Según informó el club inglés en su momento, el despido de Frank se debió a "los resultados y el rendimiento” que “han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada”.

Ahora tras despedir a su entrenador días antes del derby londinense, los 'Spurs' han hecho oficial que quien reemplazará al danés será el experimentado entrenador croata Igor Tudor, que hizo parte de la nómina de Croacia en el Mundial de 1998 cuando el equipo sorprendió al mundo con su tercer lugar en el torneo.

Por medio de un comunicado, el club aseguró: "Nos complace confirmar el nombramiento de Igor Tudor como entrenador principal masculino hasta el final de la temporada, sujeto a permiso de trabajo".

"Igor se une a nosotros con un objetivo claro: mejorar el rendimiento, obtener resultados y ascender en la clasificación de la Premier League. Su mandato es claro: aportar organización, intensidad y competitividad al equipo en una fase decisiva de la temporada", añade el texto.

Sobre su llegada al club, Igor detalló que: "Es un honor unirme a este Club en un momento importante".

"Entiendo la responsabilidad que me han confiado y mi objetivo es claro: lograr una mayor consistencia en nuestro rendimiento y competir con convicción en cada partido", puntualizó.

Y destacó la calidad que hay en el equipo, del cual aseguró que su trabajo es "organizarlo, darle energía y mejorar nuestros resultados rápidamente".

Por su parte, el director deportivo del Tottenham, Johan Lange, expresó que el croata "aporta claridad, intensidad y experiencia para afrontar momentos difíciles y producir impacto".

"Nuestro objetivo es claro: estabilizar el rendimiento, maximizar la calidad del equipo y competir con fuerza en la Premier League y la Champions League", sentenció.

El croata ha dirigido varios clubes de renombre como la Juventus, el Marsella y el Lazio.

El Tottenham, además de recuperar su rendimiento en la Premier League, tiene como gran objetivo seguir avanzando en la Champions League en la que se encuentra clasificado a la ronda de octavos de final.