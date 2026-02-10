NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

Régimen de Venezuela confina a Juan Pablo Guanipa en su casa de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel"

febrero 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El dirigente político, cercano a María Corina Machado, había sido secuestrado por el régimen poco después de su excarcelación este domingo 8 de febrero.

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su casa en Maracaibo por el régimen de Venezuela, que lo confinó bajo medida de "casa por cárcel", según informó la oficina de prensa de Guanipa a NTN24.

Guanipa, cabe recordar, fue secuestrado por el régimen de Venezuela en la noche del domingo cuando aún no se completaban 12 horas de su excarcelación.

o

El mismo líder político había anunciado su excarcelación más temprano el domingo con un video difundido en X y denunciado la represión del régimen que tuvo lugar desde su captura el año pasado.

Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen, justificó el lunes con unas declaraciones repudiables la captura de Guanipa y calificó sus denuncias como "estupidez ilustrada".

"Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada, llamando pues a las calles", señaló Cabello en medio de una conferencia el lunes.

Guanipa fue confinado bajo la misma medida junto que Perkins Rocha, el asesor de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, detenido en 2024.

Delcy Rodríguez, a cargo del régimen desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, anunció recientemente una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país y afirmó que el mayor centro de torturas de América Latina, El Helicoide, "se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales".

Las excarcelaciones de prisioneros políticos en Venezuela fueron anunciadas el mes pasado por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno administraría Venezuela tras el operativo militar estadounidense en Caracas, en el que también fue capturada Cilifa Flores, esposa de Maduro.

La administración Trump ha estado presionando fuertemente a Rodríguez para que tome las medidas "correctas" y le ha advertido que, de no hacerlo, le podrían esperar consecuencias peores que las de Maduro.

o

Detrás de las excarcelaciones, precisamente, estuvo el Gobierno Trump, mientras que los familiares de las víctimas y líderes políticos exigen que se trate de liberaciones plenas sin condiciones o amenazas impuestas por el régimen.

