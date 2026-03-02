"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Antonio De La Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, se pronunció en entrevista para La Tarde de NTN24 sobre los lazos entre el régimen iraní y el venezolano, y la actual operación de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

“Cuando la ideología se mezcla con geopolítica nuclear el costo no es retórico”, expresó el analista.

También analizó el reciente anuncio de María Corina Machado sobre su regreso a Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

"Actúa como quien administra una victoria inevitable (…). Le quitas a Delcy como adversaria su jugada más cómoda, la obligas a elegir entre dos riesgos", aseveró.