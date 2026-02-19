Familiares de presos políticos levantan huelga de hambre por desgaste físico y falta de respuestas en prisión de Zona 7

Los familiares de presos políticos venezolanos de la cárcel de Zona 7 en Caracas decidieron levantar la huelga de hambre este jueves ante la falta de respuestas por la liberación de sus parientes y el desgaste físico que arrastran desde el 14 de febrero pasado, cuando iniciaron la medida.

Narwin Gil, familiar de José Gregorio Farfán, anunció el levantamiento de la huelga de hambre al ser la última en seguir sin alimentación y ante el desgaste que sufrieron otros familiares.

“Éramos 10 desde el 14 de febrero y consecutivamente nos fuimos descompensando”, declaró desde el penal de Zona 7.

“Hago presente de que mi cuerpo no toleró más la huelga de hambre. Voluntariamente me levanto ante esta huelga de hambre”, añadió.

En ese sentido, señaló que no fueron escuchados sus reclamos para que sus familiares fueran liberados. “El propósito era que nosotras fuéramos escuchadas de lo que estamos pasando acá a las afueras”, dijo.

“No fuimos escuchados, hago un llamado para que seamos escuchadas”, aseguró.

Gil también se refirió a la polémica Ley de Amnistía para la liberación de encarcelados que fue promulgada por la Asamblea ilegítima de Venezuela este jueves. “Estamos conscientes de que la Ley de Amnistía está presente”, declaró.

“Nos vamos con dignidad de esta huelga de la cual no tuvimos respuesta alguna”, insistió.

No obstante, anunció que ella y otros familiares continuarán en las inmediaciones de la prisión de PNB Boleíta para exigir la excarcelación de sus parientes. “Tomamos la decisión de quedarnos en este mismo lugar y en esta misma posición para la recuperación de nuestros cuerpos”, indicó.

Al mismo tiempo, anunció que los familiares de presos políticos realizarán “un pequeño ayuno con propósito” para pedir por la excarcelación de todos los detenidos arbitrariamente.