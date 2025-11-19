NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Carlos Blanco, exministro e integrante del equipo de Estrategia y Gobierno de María Corina Machado, aseguró en NTN24 que el único objetivo es la salida de Nicolás Maduro.

Carlos Blanco, exministro e integrante del equipo de Estrategia y Gobierno de María Corina Machado, aseguró en NTN24 que el único objetivo es la salida de Nicolás Maduro.

"Se trata de la salida de Maduro y ese objetivo debe ser alcanzado”, declaró. “El objetivo es que Edmundo González Urrutia, presidente de la república, se encargue de la presidencia y María Corina Machado, como vicepresidente, asuma sus funciones de manera abierta y sin persecución”, añadió.

En ese sentido, señaló que “en Venezuela viene la libertad” y subrayó que “la operación desplegada en el Caribe tiene el signo de ‘Tienes que irte Maduro’”

A su vez, explicó los tres elementos que han presionado al régimen de Maduro en los últimos meses. “La organización popular interna, la presión internacional liderada por Estados Unidos y la fractura interna del régimen son lo que va a determinar la salida de esta gente”.

“Es un proceso complejo con muchos jugadores, pero un solo objetivo, el fin del régimen de Maduro”, reiteró.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

