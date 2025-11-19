"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

El despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela mantiene en vilo al régimen de Nicolás Maduro en medio de la amenaza de una eventual intervención para poner fin a la dictadura.

Carlos Blanco, exministro e integrante del equipo de Estrategia y Gobierno de María Corina Machado, aseguró en NTN24 que el único objetivo es la salida de Nicolás Maduro.

"Se trata de la salida de Maduro y ese objetivo debe ser alcanzado”, declaró. “El objetivo es que Edmundo González Urrutia, presidente de la república, se encargue de la presidencia y María Corina Machado, como vicepresidente, asuma sus funciones de manera abierta y sin persecución”, añadió.

En ese sentido, señaló que “en Venezuela viene la libertad” y subrayó que “la operación desplegada en el Caribe tiene el signo de ‘Tienes que irte Maduro’”

A su vez, explicó los tres elementos que han presionado al régimen de Maduro en los últimos meses. “La organización popular interna, la presión internacional liderada por Estados Unidos y la fractura interna del régimen son lo que va a determinar la salida de esta gente”.

“Es un proceso complejo con muchos jugadores, pero un solo objetivo, el fin del régimen de Maduro”, reiteró.