"Trombosis judicial": Hasta los trámites más ordinarios en Venezuela los decide una persona

Jueces de los estados Zulia y Anzoátegui han coincidido en denunciar lo que consideran una "trombosis institucional" en Venezuela.

Según el portal AlbertoNews, funcionarios que imparten "justicia" en ambos estados han advertido de la delicada situación de falta de autonomía, que se ha agravado en los últimos tiempos.

Primero fue Anzoátegui y ahora se suma el estado Zulia donde existe una situación "atribuida directamente a la gestión de la Presidenta del Circuito Judicial Penal".

Cita el portal que los jueces describen un esquema de funcionamiento que ha generado una auténtica trombosis institucional, caracterizada por la centralización absoluta de decisiones.

"Explican que una sola persona, designada por la Presidenta, es la encargada de revisar y resolver expedientes una sola vez al día, a partir de las 3 de la tarde, manteniendo paralizado el circuito durante casi toda la jornada".

Uno de los jueces lo expresa así:

"Antes de las tres no se resuelve nada. Todo queda detenido hasta que esa persona reciba instrucciones."

"Los tribunales están atados. Ningún trámite avanza sin autorización previa."

Además destacad que en el pasado solo se consultaban casos "muy puntuales, asuntos realmente delicados o vinculados a seguridad nacional, tal como ocurre en cualquier país del mundo. Pero señalan que jamás en la historia del circuito penal zuliano se había sometido a consulta un trámite simple, como una copia certificada, un procedimiento ordinario o la recepción de un escrito."

AN cita a otro juez que apunta:

"Hubo épocas en que se consultaban casos extremadamente delicados. Eso es normal. Pero ahora hasta una simple copia necesita autorización. Eso nunca había pasado."

"Los denunciantes afirman que esta estructura no solo ha provocado un retardo procesal masivo, sino que ha obligado a jueces, abogados, fiscales y víctimas a rogar la intervención del Tribunal Supremo de Justicia", ya que el circuito se encuentra prácticamente inmovilizado.

Transparencia Venezuela ha denunciado que en las instituciones venezolanas opera una "una batalla entre bandas que se lucran de extorsiones, secuestros corrupción, desapariciones, torturas y encarcelamientos".