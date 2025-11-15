Néstor Lorenzo explicó la razón por la que Jhon Durán no ha sido convocado a la selección Colombia

La selección Colombia continúa en su preparación para el Mundial de 2026 al enfrentarse este sábado ante Nueva Zelanda.

Sin embargo, uno de los nombres que brilló por su ausencia y acapara los titulares de los medios en el país es el de delantero Jhon Jáder Durán.

El artillero del Fenerbahce no fue convocado y su ausencia ha puesto sobre la mesa varias preguntas y rumores.

Ante esto, el encargado despejar las dudas fue el entrenador del conjunto cafetero, el argentino Néstor Lorenzo.

En conversación con los medios de comunicación previa al partido que enfrentarán contra Nueva Zelanda, el técnico se refirió sobre la ausencia de Durán.

Lorenzo de manera contundente afirmó que la salida de Durán de la convocatoria se debe a que no ha tenido minutos de juego en el conjunto turco.

“Lo de Jhon Jader es que, como todos los jugadores que han sido bloqueados, están siendo seguidos semana a semana, partido tras partido. Ha jugado muy poquito, sí, entró y marcó un gol, pero jugó 15 minutos, 20, un tiempo”, aseguró.

El técnico argentino hizo énfasis en que el artillero no ha tenido la continuidad que necesita para “volver a competir” con la ‘Tricolor’.

Además, explicó que para la convocatoria de los dos amistosos que disputará la subcampeona de América ante Nueva Zelanda y Australia se tuvieron en cuenta a los futbolistas que “están compitiendo más”.

Y comentó que el joven delantero “está siempre en el espectro, pero no está en su mejor momento hoy día con el cambio de club y las lesiones. Es un jugador que tiene futuro”.

La última vez que Jhon Durán fue convocado a la selección fue para los partidos de eliminatoria contra Perú y Argentina en junio de 2025.

Lorenzo también habló sobre por qué eligieron a Nueva Zelanda y Australia para estos partidos amistosos.

El técnico argentino señaló que fue porque tratan de jugar con rivales que les propongan “cosas diferentes, en intensidad, en juego, en juego aéreo”:

Y aseveró que estos partidos son el reflejo de que el trabajo es lo más importante: “No nos creemos héroes ni villanos, así como no nos creímos cuando éramos invictos y finalistas”.