NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Crisis humanitaria en Venezuela

La triste historia de una parturienta indígena que esperó durante seis días en Bolívar para ser atendida

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Parturienta en el Alto Caura
Parturienta en el Alto Caura
El caso conmueve no solo a su comunidad sino a los voluntarios sociales que han estado en la zona y entienden la precariedad.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Mariani sabía que no podía parir de forma natural al bebé que llevaba en el vientre, por lo que su familia pidió a las autoridades que fuera trasladada hasta un centro hospitalario para una cesárea.

La ayuda fue prometida pero llegó seis días después, cuando el bebé ya estaba muerto y ella murió más tarde.

o

El hecho conmovió a una comunidad Yakwana en Caura, entre Bolívar y Amazonas, cuya fragilidad queda expuesta en este tipo de situaciones en las que la negligencia gana.

El periodista Fritz Sanchez informó del caso.

"Tras 6 días en espera d traslado aéreo, fallece la joven gestante Mariani Pinto quien no podía dar a luz por tener el bebé en posición transversal. El bebé murió dentro de ella días atrás, y hoy finalmente fue trasladada pero tampoco logró sobrevivir..."

Pero el caso para la familia es más triste aún.

Sanchez actualizó la información asegurando que el padre de Mariani, un maestro respetado entre su comunidad, había fallecido hace pocos días.

"Para mayor dolor de la familia y comunidad yek'wana de Karanakuni #AltoCaura , el padre de la joven Mairelis, Rodolfo García Pinto, director de la escuela de la comunidad, falleció recién el 14 de octubre", dijo.

La opositora María Corina Machado reaccionó con indignación: "Esto es desgarrador e indignante. Esto es lo que hay que parar ya!!! Las muertes de este bebé y su mamá son RESPONSABILIDAD DIRECTA de Maduro y sus criminales. Sí hay aviones para dar vuelticas mientras hacen sus “reuniones aéreas”; pero no hay una avioneta para salvarle la vida a una joven indígena dando a luz. Qué dolor tan grande".

 

Temas relacionados:

Crisis humanitaria en Venezuela

Crisis hospitalaria

Muerte

Embarazo

Indígenas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Avioneta tipo Cessna - Foto de referencia por Canva
Accidente aéreo

Cuatro personas murieron en un accidente de avioneta en Colombia, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría

Foto IG: @PadreChuchoCol
Violencia en Ecuador

Padre Chucho sale ileso "de milagro" de ataque armado en carretera de Ecuador: se presume intento de robo

Claudia Sheinbaum - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Economía Venezuela - AFP
Inflación en Venezuela

Análisis se debaten entre proyección de 300 % y 400 % de inflación para Venezuela al cierre del 2025

Avioneta tipo Cessna - Foto de referencia por Canva
Accidente aéreo

Cuatro personas murieron en un accidente de avioneta en Colombia, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría

Foto IG: @PadreChuchoCol
Violencia en Ecuador

Padre Chucho sale ileso "de milagro" de ataque armado en carretera de Ecuador: se presume intento de robo

Claudia Sheinbaum - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

Nevadas - Foto de referencia de EFE
Nevada

Un poderoso frente frío hará que noviembre se vuelva gélido, desplomando las temperaturas en la costa este desde Canadá hasta México

Ronaldinho | Foto: EFE
Ronaldinho

Del fútbol al mundo de la música: Ronaldinho anunció el lanzamiento de su álbum “Bruxaria 051”

Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre