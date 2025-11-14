La triste historia de una parturienta indígena que esperó durante seis días en Bolívar para ser atendida

Mariani sabía que no podía parir de forma natural al bebé que llevaba en el vientre, por lo que su familia pidió a las autoridades que fuera trasladada hasta un centro hospitalario para una cesárea.

La ayuda fue prometida pero llegó seis días después, cuando el bebé ya estaba muerto y ella murió más tarde.

El hecho conmovió a una comunidad Yakwana en Caura, entre Bolívar y Amazonas, cuya fragilidad queda expuesta en este tipo de situaciones en las que la negligencia gana.

El periodista Fritz Sanchez informó del caso.

"Tras 6 días en espera d traslado aéreo, fallece la joven gestante Mariani Pinto quien no podía dar a luz por tener el bebé en posición transversal. El bebé murió dentro de ella días atrás, y hoy finalmente fue trasladada pero tampoco logró sobrevivir..."

Pero el caso para la familia es más triste aún.

Sanchez actualizó la información asegurando que el padre de Mariani, un maestro respetado entre su comunidad, había fallecido hace pocos días.

"Para mayor dolor de la familia y comunidad yek'wana de Karanakuni #AltoCaura , el padre de la joven Mairelis, Rodolfo García Pinto, director de la escuela de la comunidad, falleció recién el 14 de octubre", dijo.

La opositora María Corina Machado reaccionó con indignación: "Esto es desgarrador e indignante. Esto es lo que hay que parar ya!!! Las muertes de este bebé y su mamá son RESPONSABILIDAD DIRECTA de Maduro y sus criminales. Sí hay aviones para dar vuelticas mientras hacen sus “reuniones aéreas”; pero no hay una avioneta para salvarle la vida a una joven indígena dando a luz. Qué dolor tan grande".