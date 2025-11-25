Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

En medio de la presión de Estados Unidos al régimen venezolano con el despliegue militar en el Caribe, se conoció que el presidente Donald Trump tendría intención de conversar directamente con Nicolás Maduro, según publica el portal de noticias Axios.

Según fuentes anónimas de la Administración estadounidense, citadas por el medio, Trump les comunicó a sus asesores que planea hablar con Maduro.

Sin embargo, se desconoce la fecha en la que se llevaría a cabo esta conversación, según las mismas fuentes.

“Nadie planea ir y pegarle un tiro a Maduro o secuestrarlo, de momento. Nunca se puede decir nunca, pero ahora mismo no está en los planes”, declaró al medio un alto cargo anónimo.

“Mientras tanto, seguiremos hundiendo narcolanchas. Vamos a detener el tráfico de drogas”, agregó.

La noticia se conoce poco después de que entrara en vigor la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera con una publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado este 24 de noviembre.

“Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación”, se menciona en el Registro Federal.

Según el procedimiento para el tipo de designación que recibió el Cartel de los Soles, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

La reciente designación es una decisión que, según funcionarios, le da “más herramientas” al Gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles encabezada por el venezolano Nicolás Maduro, según Washington.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 20 embarcaciones y ha ejecutado a más de 80 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

A esto se le suma que, en agosto, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera al arresto y condena de Maduro de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.