Presidente de Panamá aclaró si prestó su territorio a EE. UU. para ejercicios militares dirigidos contra el régimen de Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró este jueves si prestó su territorio o no a Estados Unidos para ejercicios militares dirigidos contra el régimen de Venezuela.

Mulino negó que los ejercicios militares estadounidenses en su territorio fueran de alguna manera un "acto hostil contra Venezuela" o "cualquier otro país del mundo".

Y es que desde este año, las fuerzas armadas de Estados Unidos han realizado ejercicios de supervivencia y combate en la inhóspita selva del Darién, que limita con Colombia, y en una base policial en la costa caribeña.

Dichas prácticas militares han coincidido con el despliegue militar de la Administración del presidente republicano Donald Trump, en el Caribe y el Pacífico, contra carteles de la droga, y el régimen de Venezuela considera que se trata de una maniobra para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Este jueves, el presidente panameño fue enfático y aseguró que el país centroamericano no estaba "prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela o cualquier otro país del mundo".

"No hay presencia militar no autorizada en Panamá", sentenció Mulino.

Desde septiembre, cuando inició las operaciones en aguas internacionales, el Gobierno Trump ha destruido varias lanchas que presuntamente transportaban droga, cobrando la vida al menos 76 personas señaladas como narcotraficantes.

Cabe mencionar que los ejercicios militares de Estados Unidos en Panamá son posibles gracias a un acuerdo de seguridad firmado por ambos países aliados en abril.

Dicho acuerdo permite a Washington, con autorización de Panamá, utilizar bases aéreas y navales con fines de "entrenamiento" durante un período renovable de tres años.

Tal convenio se firmó en medio de la presión del presidente Trump, quien amenazó con "recuperar" el control del Canal de Panamá, que Estados Unidos construyó y administró hasta 1999.