Canva, X y otras aplicaciones sufren caídas: miles de usuarios reportan mensajes de error

Este martes, usuarios de redes sociales reportaron interrupciones en los servicios de Canva, X (antes Twitter) y otras aplicaciones en varias partes del mundo.

Miles de usuarios han reportado mensajes de error en plataformas como Downdetector, que recoge las quejas de usuarios sobre los servicios web de miles de páginas en todo el mundo.

Según el sitio especializado, la web que más reportes de error recibe en este momento es X, que no permite visualizar las publicaciones, generar posteos nuevos o actualizar la línea de tiempo.

Foto: X

Por su parte, la plataforma de edición de imágenes y video Canva arroja a varios usuarios un mensaje relacionado con una extensión de seguridad que no permite el ingreso.

El principal problema detrás de las caídas estaría en Cloudflare una red de entrega de contenido y DNS distribuido (servidor de nombres de dominio).

Esta compañía ofrece servicios que protegen a los propietarios de sitios web de picos de carga, ataques de spam de comentarios y ataques DDoS (denegación de servicio distribuida).

Otras aplicaciones y servicios digitales también presentan fallas debido al servicio de Cloudflare.