NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Twitter

Canva, X y otras aplicaciones sufren caídas: miles de usuarios reportan mensajes de error

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El principal problema detrás de las caídas estaría en Cloudflare una red de entrega de contenido y DNS distribuido.

Este martes, usuarios de redes sociales reportaron interrupciones en los servicios de Canva, X (antes Twitter) y otras aplicaciones en varias partes del mundo.

Miles de usuarios han reportado mensajes de error en plataformas como Downdetector, que recoge las quejas de usuarios sobre los servicios web de miles de páginas en todo el mundo.

Según el sitio especializado, la web que más reportes de error recibe en este momento es X, que no permite visualizar las publicaciones, generar posteos nuevos o actualizar la línea de tiempo.

Foto: X
Foto: X

 

Por su parte, la plataforma de edición de imágenes y video Canva arroja a varios usuarios un mensaje relacionado con una extensión de seguridad que no permite el ingreso.

El principal problema detrás de las caídas estaría en Cloudflare una red de entrega de contenido y DNS distribuido (servidor de nombres de dominio).

Esta compañía ofrece servicios que protegen a los propietarios de sitios web de picos de carga, ataques de spam de comentarios y ataques DDoS (denegación de servicio distribuida).

Otras aplicaciones y servicios digitales también presentan fallas debido al servicio de Cloudflare.

Temas relacionados:

Twitter

X

Red Social

Caída

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Eclipse parcial de Sol - Foto AFP
Eclipse

Investigadores revelan cómo los mayas desarrollaron sofisticados métodos para predecir los eclipses

Satélites Starlink | Foto: Don Pettit_NASA
Satélites

Astronauta grabó el paso de los satélites de Starlink pertenecientes a Elon Musk: “Son tan brillantes como Júpiter”

Telescopio James Webb | Foto AFP
Telescopio James Webb

James Webb revela algo nunca antes visto en la galaxia del agujero negro M87: Estas son las imágenes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Eclipse parcial de Sol - Foto AFP
Eclipse

Investigadores revelan cómo los mayas desarrollaron sofisticados métodos para predecir los eclipses

Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados
Guatemala

Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados

Carlo Ancelotti y Neymar | Foto: EFE
Neymar

Carlo Ancelotti fue contundente sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil: “Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”

Cóndor- Foto Canva
Ciencia

Nace Ámbar, el tercer cóndor andino del programa de conservación de la Fundación Jaime Duque

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

Lancha en el Caribe y | Foto: caputra video Secretario de Guerra de EE.UU. - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Secretario de Guerra de EE.UU. dice que narcolancha destruida en el Caribe era del ELN y compara a este grupo criminal con Al Qaeda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre