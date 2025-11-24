Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

La designación del Departamento de Estado de Estados Unidos entró este lunes en vigor: el llamado Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, según el Gobierno de Donald Trump, entró oficialmente a la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Las suspensiones o reprogramaciones en las últimas horas de vuelos comerciales de al menos seis compañías confirmaron, a su vez, la amenaza que el despliegue estadounidense representa para el régimen venezolano en la actualidad.

Las fuerzas desplegadas en el Caribe sur, comandadas por el portaviones más letal del mundo, el USS Gerald R. Ford, están listas para lanzar fase de operaciones, según anticipan expertos.

Ana Julia Jatar, editora adjunta de El Tiempo Latino en Washington, integrante de la junta directiva de Venezuelan Association of the US, y de la junta directiva del movimiento ciudadano Venezolanos en el Mundo; Fernando Vaccotti, capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Uruguay y exconsejero de Seguridad de la ONU, y Andrés Úsuga, magister en inteligencia estratégica, analizaron este tema en Ángulo de NTN24.

"Lo que está sucediendo ahora no es un cambio de régimen, es la aceptación de que existe un gobierno que ha usurpado el poder de manera ilegítima. Para los venezolanos esto significa una esperanza de recobrar la democracia porque el terrorismo que están sufriendo los venezolanos al interior del país es un terrorismo palpable todos los días, y lo que se quiere es vivir en democracia", dijo Jatar.

Para Jatar, la oposición venezolana, liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha sido "muy consecuente" con todos los métodos pacíficos de lucha para recuperar la democracia.

"Si el régimen de Maduro no se hubiera metido a crear un ecosistema narcoterrorista que está impactando de manera clara y definitiva la paz y la tranquilidad, y utilizando esos recursos del narcoterrorismo para oprimir a los venezolanos, quizás a lo mejor él se hubiera quedado por el resto de su vida allí, pero como se metió y creó este ecosistema comprobado, entonces estamos en esta situación y puede ser víctima de los Estados Unidos", señaló.

Vaccotti, por su parte, mencionó que lo que se está viendo actualmente entre Estados Unidos y Venezuela no es una operación más contra el narcotráfico, sino "un cambio de etapa" planeada por la administración Trump desde el 2020 con una serie de sanciones y medidas al régimen de Maduro.

"El de Maduro ya no es, entonces, un régimen autoritario que trafica drogas, sino una organización terrorista que controla a un Estado, como lo sabemos", señaló Vaccotti, en relación con la nueva designación de este lunes.

Úsuga se refirió, en cambio, a la ofensiva en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela con una militarización en el Caribe que "no se veía desde hace décadas", según expuso.

"Portaviones nucleares, destructores, submarinos, drones, bombarderos y fuerzas especiales. Todo esto, acompañado de más de 20 ataques letales que ya llevamos contra embarcaciones acusadas de transportar droga por el mar Caribe y por el Pacífico con más de 80 muertes", expresó Úsuga.