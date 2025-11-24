NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Maduro terrorista

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

noviembre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Ángulo
Tras la designación del Departamento de Estado al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro ya no solamente serían económicas.

La designación del Departamento de Estado de Estados Unidos entró este lunes en vigor: el llamado Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, según el Gobierno de Donald Trump, entró oficialmente a la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Las suspensiones o reprogramaciones en las últimas horas de vuelos comerciales de al menos seis compañías confirmaron, a su vez, la amenaza que el despliegue estadounidense representa para el régimen venezolano en la actualidad.

o

Las fuerzas desplegadas en el Caribe sur, comandadas por el portaviones más letal del mundo, el USS Gerald R. Ford, están listas para lanzar fase de operaciones, según anticipan expertos.

Ana Julia Jatar, editora adjunta de El Tiempo Latino en Washington, integrante de la junta directiva de Venezuelan Association of the US, y de la junta directiva del movimiento ciudadano Venezolanos en el Mundo; Fernando Vaccotti, capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Uruguay y exconsejero de Seguridad de la ONU, y Andrés Úsuga, magister en inteligencia estratégica, analizaron este tema en Ángulo de NTN24.

"Lo que está sucediendo ahora no es un cambio de régimen, es la aceptación de que existe un gobierno que ha usurpado el poder de manera ilegítima. Para los venezolanos esto significa una esperanza de recobrar la democracia porque el terrorismo que están sufriendo los venezolanos al interior del país es un terrorismo palpable todos los días, y lo que se quiere es vivir en democracia", dijo Jatar.

o

Para Jatar, la oposición venezolana, liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha sido "muy consecuente" con todos los métodos pacíficos de lucha para recuperar la democracia.

"Si el régimen de Maduro no se hubiera metido a crear un ecosistema narcoterrorista que está impactando de manera clara y definitiva la paz y la tranquilidad, y utilizando esos recursos del narcoterrorismo para oprimir a los venezolanos, quizás a lo mejor él se hubiera quedado por el resto de su vida allí, pero como se metió y creó este ecosistema comprobado, entonces estamos en esta situación y puede ser víctima de los Estados Unidos", señaló.

Vaccotti, por su parte, mencionó que lo que se está viendo actualmente entre Estados Unidos y Venezuela no es una operación más contra el narcotráfico, sino "un cambio de etapa" planeada por la administración Trump desde el 2020 con una serie de sanciones y medidas al régimen de Maduro.

"El de Maduro ya no es, entonces, un régimen autoritario que trafica drogas, sino una organización terrorista que controla a un Estado, como lo sabemos", señaló Vaccotti, en relación con la nueva designación de este lunes.

Úsuga se refirió, en cambio, a la ofensiva en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela con una militarización en el Caribe que "no se veía desde hace décadas", según expuso.

o

"Portaviones nucleares, destructores, submarinos, drones, bombarderos y fuerzas especiales. Todo esto, acompañado de más de 20 ataques letales que ya llevamos contra embarcaciones acusadas de transportar droga por el mar Caribe y por el Pacífico con más de 80 muertes", expresó Úsuga.

Temas relacionados:

Maduro terrorista

Cartel de Los Soles

Departamento de Estado de Estados Unidos

Lucha contra las drogas

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Michoacán

Violencia política en Michoacán no da tregua: ¿qué pasa con las medidas de protección en México?

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Una abogada en su oficina / Agentes del SEBIN - Fotos: EFE / Pexels
CIDH

"Hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano": Kelvi Zambrano sobre la persecución de abogados en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Michoacán

Violencia política en Michoacán no da tregua: ¿qué pasa con las medidas de protección en México?

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Una abogada en su oficina / Agentes del SEBIN - Fotos: EFE / Pexels
CIDH

"Hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano": Kelvi Zambrano sobre la persecución de abogados en Venezuela

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela - Foto: AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Así fue el mensaje en el que Delcy Rodríguez acepta que Venezuela "tiene nueve barcos de guerra al frente en el mar Caribe"

Imagen de camioneta del conductor asesinado en Bogotá. (Redes)
Asesinato

Grupo de motociclistas persiguió y golpeó hasta provocarle la muerte a un conductor envuelto previamente en un atropellamiento en Bogotá

Meryl Streep y Anne Hathaway son las grandes protagonistas de ‘El diablo viste a la moda 2’-Foto: EFE/AFP
El diablo viste a la moda

Así es el reencuentro de ‘Miranda’ y ‘Andy’ en el primer gran teaser tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre