Trump firma proyecto que exige publicación de archivos sobre el caso Epstein y tilda de demócrata al fallecido agresor sexual

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el miércoles el proyecto de ley que exige la publicación de los archivos de la investigación del Departamento de Justicia sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, a quien acusó al mismo tiempo de haber sido demócrata.

"Jeffrey Epstein, acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata toda su vida, donó miles de dólares a políticos demócratas (…) ¡Acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein!", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario republicano recordó que pidió en los últimos días al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, "que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado, respectivamente", y atribuyó la casi unanimidad de los votos a su petición.

Asimismo, Trump señaló a Epstein en la misma publicación de haber estado "profundamente vinculado a muchas figuras demócratas conocidas como Bill Clinton, Larry Summers, el activista político Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries, la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más".

Lo cierto es que el material podría arrojar más luz sobre las actividades de Epstein, quien socializó también con Trump y otras figuras notables antes de su condena en 2008 por cargos de solicitar los servicios de una menor para la prostitución.

Muchos votantes de Trump creen que su administración encubrió los vínculos de Epstein con figuras poderosas y ocultó detalles sobre su muerte, que fue dictaminada como suicidio, en una cárcel de Manhattan en 2019, mientras enfrentaba cargos federales de tráfico sexual.

En una conferencia de prensa, la fiscal general Pam Bondi confirmó que el Departamento de Justicia publicará su material relacionado con Epstein en un plazo de 30 días, tal como lo exige la legislación aprobada el martes por la Cámara de Representantes y el Senado, controlados por los republicanos.

"Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de cincuenta mil páginas de documentos. No lo olviden: la Administración Biden no entregó ni un solo expediente o página relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él", recalcó Trump en el mismo post del miércoles.

Pero esos no fueron los únicos dardos que Trump lanzó contra los demócratas, pues aseveró también que los miembros de ese partido político "han utilizado el tema Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer la atención de nuestras increíbles victorias".

En ese sentido, Trump volvió a jactarse de haber puesto fin a "ocho guerras" y de haber creado al país "más atractivo del mundo" e incluso de "la enorme derrota de los demócratas en el reciente desastre" del cierre del Gobierno federal.

"¡Este último engaño se volverá en contra de los demócratas, al igual que todos los demás! Gracias por su atención a este asunto. ¡hagamos que estados unidos vuelva a ser grande!", concluyó el jefe de Estado estadounidense.