Martes, 02 de diciembre de 2025
La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, causa preocupación en redes tras publicar nuevas fotografías

diciembre 2, 2025
Por: Diana Pérez
La Toya Jackson | Foto: EFE
La Toya Jackson se hizo un nombre más allá de su apellido al conseguir una carrera solista con éxitos como “Heart Don’t Lie” y “If You Feel the Funk”.

La reconocida cantante La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, ha generado preocupación entre sus seguidores debido a unas recientes fotos publicadas en sus redes sociales.

La intérprete de ‘Just Wanna Dance’ compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se le ve una figura notoriamente delgada.

La cantante, de 69 años, publicó un video de tres fotos en las que se le ve luciendo una camiseta roja manga larga con un pantalón negro ajustado.

Las fotografías están acompañadas con la descripción: “¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor”.

Sin embargo, la integrante de la familia Jackson ha generado con esas imágenes que sus aficionados se preocupen por su estado de salud.

Un usuario escribió: “Ignorar el hecho de que alguien está muy enfermo y necesita ayuda es lo más amoroso y afectuoso que se puede hacer”.

Mientras que otra internautas afirmó: “Todos ustedes, por favor, no sean cruel, creo que Latoya está teniendo algunos desafíos de salud”.

Otros seguidores han comentado que aunque siempre ha sido pequeña, es preocupante su extrema delgadez.

La preocupación por su salud se dio luego de que hace un mes Jackson compartió dos videos en los que está visitando un consultorio médico.

En ese entonces la artista dijo que estaba visitando un médico para hacerse exámenes y esperaba que todo saliera bien.

Estas publicaciones han incrementado que sus aficionados se pregunten si tiene un problema de salud relacionados con su extrema delgadez.

No obstante, la artista ha dicho que su figura es el resultado de una estricta dieta orgánica a base de plantas que sigue.

“Me aseguro de que todo lo que como sea orgánico y mi dieta se basa básicamente en plantas (…) Es a lo que me apego porque es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”, explicó en una entrevista con Daily Mail hace unos meses.

Además de la música, también ha publicado dos autobiografías que llegaron a estar en los puestos más altos del top de The New York Times.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

