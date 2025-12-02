La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, causa preocupación en redes tras publicar nuevas fotografías

La reconocida cantante La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, ha generado preocupación entre sus seguidores debido a unas recientes fotos publicadas en sus redes sociales.

La intérprete de ‘Just Wanna Dance’ compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se le ve una figura notoriamente delgada.

La cantante, de 69 años, publicó un video de tres fotos en las que se le ve luciendo una camiseta roja manga larga con un pantalón negro ajustado.

Las fotografías están acompañadas con la descripción: “¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor”.

Sin embargo, la integrante de la familia Jackson ha generado con esas imágenes que sus aficionados se preocupen por su estado de salud.

Un usuario escribió: “Ignorar el hecho de que alguien está muy enfermo y necesita ayuda es lo más amoroso y afectuoso que se puede hacer”.

Mientras que otra internautas afirmó: “Todos ustedes, por favor, no sean cruel, creo que Latoya está teniendo algunos desafíos de salud”.

Otros seguidores han comentado que aunque siempre ha sido pequeña, es preocupante su extrema delgadez.

La preocupación por su salud se dio luego de que hace un mes Jackson compartió dos videos en los que está visitando un consultorio médico.

En ese entonces la artista dijo que estaba visitando un médico para hacerse exámenes y esperaba que todo saliera bien.

Estas publicaciones han incrementado que sus aficionados se pregunten si tiene un problema de salud relacionados con su extrema delgadez.

No obstante, la artista ha dicho que su figura es el resultado de una estricta dieta orgánica a base de plantas que sigue.

“Me aseguro de que todo lo que como sea orgánico y mi dieta se basa básicamente en plantas (…) Es a lo que me apego porque es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”, explicó en una entrevista con Daily Mail hace unos meses.

La Toya Jackson se hizo un nombre más allá de su apellido al conseguir una carrera solista con éxitos como “Heart Don’t Lie” y “If You Feel the Funk”.

Además de la música, también ha publicado dos autobiografías que llegaron a estar en los puestos más altos del top de The New York Times.