Donald Trump anuncia que uno de los cazas de guerra más avanzados del país, el F-47 Raptor, está en etapa avanzada y presume que tiene un “nivel que nadie ha visto antes”

En una transmisión de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, anunció que el caza más avanzado del país está en etapa 6 de desarrollo, de acuerdo con los ingenieros no se parece en ningún otro avión en producción.

VEA TAMBIÉN Este país sudamericano ya tiene cuatro submarinos de ataque y avanza hacia su primera nave de propulsión nuclear o

Se trata del Boeing F-47 Next Generation Air Dominance (NGAD). El presidente empezó refiriéndose al nombre de la nave, añadió que este modelo super avanzado, ya estaba designado antes de que él asumiera el cargo: “No le puse yo el nombre. Ya se llamaba F-47. Me sorprendió, pero he oído que está en etapa seis y en un nivel nunca antes visto”.

El caza F-47, es parte importante del programa Next Generation Air Dominance (NGAD) de la Fuerza Aérea de EE.UU., esta es una incitativa que busca crear una “familia de sistemas”, incluyendo el avión en creación (F-47), que estará conectado a drones autónomos y utilizará tecnologías avanzadas como sensores integrados en la estructura del fuselaje y capacidades de inteligencia artificial.

Las características que más destacan en este caza de sexta generación es su velocidad superior a Mach 2, y un radió de combate de 1,800 km, que son más de 1,000 millas náuticas.

Adicionalmente, tendrá un dron de combate, lo que significará que será capaz de operar en concierto con drones “alas inteligentes”, representando un aumento en su flexibilidad y alcance en entornos de alto riesgo.

En su armamento, aunque no hay mucha información, se espera que porte combinaciones convencionales, como misiles y bombas de precisión, así como armas de energía dirigida y misiles hipersónicos.

Una de las herramientas más especiales será su sigilo, ya que según la información compartida de Infodefensa, el caza será “virtualmente invisible” para los radares enemigos.

Asimismo, el caza F-47 de la Fuerza Aérea entrará en reemplazo de la nave F-22 Raptor, esto conveniente para los costos por hora de vuelo del país, puesto que el F-47 incorpora módulos reemplazables en horas, menos mantenimiento y materiales pensados para ciclos operativos más largos.

Finalmente, se espera que el caza F-47 entre en inauguración en los próximos años.