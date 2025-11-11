NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
NTN24 consultó a Carlos Alberto Patiño Villa, experto en conflictos internacionales.

Este martes, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos informaron a Reuters que el portaviones Gerald R. Ford se sumará al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

Los funcionarios, que no especificaron la ubicación del portaviones, indicaron que se había trasladado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina.

Tras dejar el mediterráneo y cruzar el atlántico, la poderosa embarcación se dirigió a la zona donde las Fuerzas Armadas estadounidenses hacen presencia en el Caribe sur.

Desde hace dos meses, la administración Trump ordenó una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, organización de la que Nicolás Maduro es señalado como jefe.

Además de tener capacidad para decenas de aviones y helicópteros, el USS Gerald R. Ford es el portaviones más grande y avanzado de la historia.

NTN24 consultó a Carlos Alberto Patiño Villa, experto en conflictos internacionales y autor de 'Guerras que cambiaron al mundo', sobre las consecuencias y el impacto de la presencia de la poderosa embarcación en aguas cercanas a Venezuela.

