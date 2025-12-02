"Los dictadores cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder": Brenda Estefan, analista internacional, sobre posibles acciones militares de EE. UU. en Venezuela

La analista internacional y ex funcionaria de la embajada de México en Estados Unidos, Brenda Estefan, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre posibles acciones militares estadounidenses en Venezuela.

La invitada empezó diciendo que en la llamada que tuvieron Trump con Maduro, hace unos días, el líder del régimen venezolano no habría aceptado una salida del poder.

“Maduro decidió no tomar esa rampa de salida que quizá era la última y Donald Trump con este despliegue militar que ha hecho en la región tomará acciones, muy probablemente militares”, comentó.

Estefan añadió que ante esto el panorama indica que “son prácticamente inminentes acciones militares en tierra venezolana, probablemente contra objetivos ligados al ejército; pero también contra personal de alto de nivel del gobierno de Nicolás Maduro”.

“Creo que el costo de que Maduro siga en el poder será cada día más alto”, puntualizó.

Y sentenció que: “Los dictadores cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder (…). No es sencillo que un dictador abandone el poder. Creo que el objetivo de Maduro es simplemente no dejar el poder aún cuando quedó claro que perdió el apoyo popular”.

La analista internacional también explicó que “después de las torres gemelas el enfoque de Washington fue Medio Oriente, lo que les preocupaba era el terrorismo islámico. Hoy buenas partes de la CIA que se dedicaban a buscar terroristas en Medio Oriente se han reconfigurado para buscar terroristas en América Latina”.

“Se conjuntan varios elementos que hacen de Venezuela el epicentro de este terremoto geopolítico que lleva a América Latina, después de años de abandono, al centro de la agenda de la casa blanca”.

Brenda comentó que “si bien hoy el principal objetivo es Maduro y Venezuela, en un segundo lugar vienen Colombia y Petro”.

Y que “pareciera que Trump con este despliegue militar de alguna forma se ha puesto en un callejón sin salida”.

Por lo que considera que “si no sucede desde luego la credibilidad de Trump y de su estrategia van a ser muy cuestionadas”, además de que “si no hay un acuerdo de Maduro a abandonar el poder, Trump se vería obligado a tomar acciones militares”.