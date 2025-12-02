NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

"Los dictadores cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder": Brenda Estefan, analista internacional, sobre posibles acciones militares de EE. UU. en Venezuela

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Brenda Estefan, analista internacional, conversó sobre la creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela con el despliegue militar en el Caribe.

La analista internacional y ex funcionaria de la embajada de México en Estados Unidos, Brenda Estefan, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre posibles acciones militares estadounidenses en Venezuela.

La invitada empezó diciendo que en la llamada que tuvieron Trump con Maduro, hace unos días, el líder del régimen venezolano no habría aceptado una salida del poder.

“Maduro decidió no tomar esa rampa de salida que quizá era la última y Donald Trump con este despliegue militar que ha hecho en la región tomará acciones, muy probablemente militares”, comentó.

Estefan añadió que ante esto el panorama indica que “son prácticamente inminentes acciones militares en tierra venezolana, probablemente contra objetivos ligados al ejército; pero también contra personal de alto de nivel del gobierno de Nicolás Maduro”.

“Creo que el costo de que Maduro siga en el poder será cada día más alto”, puntualizó.

Y sentenció que: “Los dictadores cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder (…). No es sencillo que un dictador abandone el poder. Creo que el objetivo de Maduro es simplemente no dejar el poder aún cuando quedó claro que perdió el apoyo popular”.

La analista internacional también explicó que “después de las torres gemelas el enfoque de Washington fue Medio Oriente, lo que les preocupaba era el terrorismo islámico. Hoy buenas partes de la CIA que se dedicaban a buscar terroristas en Medio Oriente se han reconfigurado para buscar terroristas en América Latina”.

“Se conjuntan varios elementos que hacen de Venezuela el epicentro de este terremoto geopolítico que lleva a América Latina, después de años de abandono, al centro de la agenda de la casa blanca”.

Brenda comentó que “si bien hoy el principal objetivo es Maduro y Venezuela, en un segundo lugar vienen Colombia y Petro”.

Y que “pareciera que Trump con este despliegue militar de alguna forma se ha puesto en un callejón sin salida”.

Por lo que considera que “si no sucede desde luego la credibilidad de Trump y de su estrategia van a ser muy cuestionadas”, además de que “si no hay un acuerdo de Maduro a abandonar el poder, Trump se vería obligado a tomar acciones militares”.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

