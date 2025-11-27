Fiscal del régimen de Venezuela habla de los ataques de EEUU y asegura que el Cartel de los Soles atribuido a Maduro es "una creación de la CIA y de la DEA"

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Venezuela, se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Caribe y dijo que estamos a puertas de la "extinción" del derecho internacional. Además, aseguró que el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro es "una creación de la CIA y de la DEA".

Desde septiembre, la Administración del presidente republicano Donald Trump ha llevado a cabo operaciones militares en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico contra lanchas de presuntos carteles de la región.

Dichos ataques han acabado con la vida de al menos 83 personas señaladas por Washington como narcotraficantes y han destruido una veintena de embarcaciones en aguas internacionales, cerca de Venezuela, donde se dice opera el denominado Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Para tales operaciones, Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones de caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero el régimen de Venezuela denuncia que es una excusa para sacar a Maduro del poder.

En ese contexto, Tarek William Saab señaló: "Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional producto de estas acciones al margen de la ley".

VEA TAMBIÉN Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe o

Y añadió que "con la primera acción" el Consejo de Seguridad de la ONU debió evitar "que esto siga ocurriendo".

"Más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos de seguro es más", subrayó.

Ante los periodistas, el fiscal del régimen también negó que Maduro sea líder del supuesto Cartel de los Soles como asegura Estados Unidos y sostuvo que se trata de "una creación de la CIA (...) y de la DEA".

Recientemente, Estados Unidos catalogó a este grupo como organización terrorista, una determinación que Venezuela describió como "ridícula patraña".