Viernes, 21 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro se retracta sobre fiesta de cumpleaños en el Monumental: "A la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó"

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Aclaró que no habrá fiesta en el recinto que cuenta con un aforo para más de 50 mil personas.

Un día después de expresar que celebraría su cumpleaños en el estadio Monumental Simón Bolívar, uno de los más grandes de Latinoamérica, Nicolás Maduro aclaró que se trató de una broma y que no habrá fiesta en el recinto que cuenta con un aforo para más de 50 mil personas.

o

"Como a la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó (...) tú no te imaginas, Delcy (Rodríguez), la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades y músicos de otras partes del mundo que me mandaron el mensaje: 'dígame a qué hora tengo que estar para ir a cantar en el Monumental'", dijo el líder del chavismo, que cumplirá 63 años de edad este domingo 23 de noviembre.

El mismo día se llevará a cabo una consulta popular de comunas a la que instó a todos los ciudadanos a participar, y que en cada rincón del país celebren en su nombre.

"Donde quieran pican una tortica a mi nombre y se echan una guarapita y echen una bailadita, así que el Monumental será en todo el país", dijo.

Antes de retractarse Maduro había invitado a todos los caraqueños a la supuesta fiesta, con la que prometió llenar el estadio tal y como los artistas más famosos que se han presentado en el recinto.

o

"Lo vamos a llenar mucho más que Karol G y los que estuvieron el sábado. Vamos a meter más gente que Old School y vamos a gozar más que ellos", afirmó en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, quien además anunció que a partir del lunes 24 de noviembre el 'Cartel de los Soles' será oficialmente designado como organización terrorista extranjera.

 

 

