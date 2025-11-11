"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Una imagen generada por inteligencia artificial que muestra al presidente colombiano, Gustavo Petro, junto a Nicolás Maduro ha desatado una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

La imagen integró un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

Al respecto, Muni Jensen, analista política; Juan Falkonerth, abogado y analista en temas internacionales, y David Rico, consultor y estratega político, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos.

Muni Jensen señaló que estos episodios continuarán mientras ambos presidentes permanezcan en el poder. “Es un escándalo que les funciona a varias personas, en este momento Petro se ve amenazado mientras Trump se ve como un hombre fuerte”, dijo.

Para David Rico afirmó que nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca. "Todo lo que se comunica, todo lo que se ve, incluso todo lo que se trasluce a medios de comunicación de manera oficial y no oficial, está muy medido", explicó Rico, quien describió el episodio como parte de la "teoría del loco", una táctica que busca que los adversarios perciban impredecibilidad en las acciones.

Por su parte, Juan Falkonerth sostiene que no existe error de comunicación. "Definitivamente yo coincido plenamente en que acá no hay ningún error de comunicación, es una estrategia limpia, digital, en la cual se quiere mandar un mensaje y qué mejor que el presidente Trump", explicó.

Añadió que que Estados Unidos percibe a Petro "como un enemigo de los intereses norteamericanos en la región".