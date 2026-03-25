NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Régimen venezolano

"La única garantía posible para los inversionistas extranjeros es la salida del régimen del poder": experto sobre acercamiento diplomático de EE. UU. con Venezuela

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El abogado y activista político José Valderrama advirtió en NTN24 sobre las implicaciones del restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con el régimen venezolano.

Washington mantiene su estrategia de acercamiento cauteloso con el régimen venezolano mediante una nueva flexibilización de sanciones que permitirá la reapertura de la embajada en Estados Unidos, en un contexto donde las relaciones diplomáticas buscan restablecerse tras años de tensión.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 53, una autorización que permite a las misiones diplomáticas venezolanas en territorio norteamericano realizar únicamente transacciones básicas necesarias para su funcionamiento operativo. Esta medida incluye la posibilidad de que bancos e instituciones financieras operen cuentas y otorguen créditos en nombre de las misiones del régimen.

La licencia autoriza formalmente pagos por bienes y servicios básicos, permitiendo a las misiones cubrir gastos operativos de oficina, como electricidad, agua y suministros esenciales. Esta medida beneficia no solo a funcionarios diplomáticos, sino que se extiende a sus familiares directos e independientes que vivan con ellos, quienes podrán realizar compras de uso personal y pagos de servicios domésticos sin las restricciones previas.

o

Sin embargo, el Departamento del Tesoro establece límites claros. La licencia es estricta al señalar que no incluye la compra, venta o financiamiento de bienes raíces, lo que significa que no pueden realizarse transacciones con casas o edificios. Además, queda prohibida la reventa de cualquier producto adquirido bajo esta medida, y ninguna actividad fuera de la ley estadounidense está autorizada.

Tras la flexibilización, Delcy Rodríguez anunció el envío de una delegación diplomática a Estados Unidos. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogos diplomáticos-políticos entre nuestros gobiernos", declaró.

El abogado y activista político José Valderrama advirtió en NTN24 sobre las implicaciones de esta situación: "La única garantía posible para los inversionistas extranjeros y para los venezolanos que se oponen al régimen es la salida del régimen del poder".

o

Valderrama señaló que, aunque puede haber señales de cambio con el nombramiento de nuevos funcionarios, "el chavismo va a operar de nuevo como es su manera de ser".

Mientras tanto, continúa la expectativa por la segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, donde se definirá la situación legal del proceso. La fiscalía de Estados Unidos solicitó una orden de protección sobre las pruebas del caso para proteger a los testigos, reconociendo el carácter "mafioso" del régimen y sus conexiones con el narcotráfico.

“Creo que va a haber una situación intermedia donde el juez va a procurar un proceso saneado para cuidar el proceso a largo plazo”, dijo Valderrama.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez

Relaciones diplomáticas

audiencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Regimen chavista

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: "es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen"

El ayatolá Alí Jamenei y Nicolás Maduro
DEA

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Donald Trump y el régimen de Irán | Fotos EFE / Canva
Ataque al régimen de Irán

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Zapatero ha contribuido al enmascaramiento de una dictadura que tortura y encarcela": Beatriz Becerra, exeurodiputada

Más de Actualidad

Ver más
Bombardeos en Beirut (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Intensa jornada de ataques en Medio Oriente: bombardeos a Hezbolá en Líbano y ataques del régimen iraní a países vecinos marcaron la jornada

Vuelos cancelados - Foto Canva de referencia
Vuelos cancelados

Estas son las aerolíneas que han anunciado recientemente la cancelación de nuevos vuelos por el conflicto en Medio Oriente

Sanae Takaichi y Donald Trump - AFP
Donald Trump

Trump hizo comentario de ataque a Pearl Harbor en reunión con la primera ministra japonesa: así reaccionó sin risas la líder asiática

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bombardeos en Beirut (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Intensa jornada de ataques en Medio Oriente: bombardeos a Hezbolá en Líbano y ataques del régimen iraní a países vecinos marcaron la jornada

Gustavo Petro - EFE
Colombia

¿Podría incidir Estados Unidos en las elecciones presidenciales en Colombia?

Vuelos cancelados - Foto Canva de referencia
Vuelos cancelados

Estas son las aerolíneas que han anunciado recientemente la cancelación de nuevos vuelos por el conflicto en Medio Oriente

Shakira y Beéle - EFE
Shakira

Así suena ‘Algo tú’, la nueva canción que van a lanzar Shakira y Beéle y se conoce la fecha de lanzamiento

Sanae Takaichi y Donald Trump - AFP
Donald Trump

Trump hizo comentario de ataque a Pearl Harbor en reunión con la primera ministra japonesa: así reaccionó sin risas la líder asiática

Colección Andy Bag - Fotos CH Carolina Herrera
Carolina Herrera

CH Carolina Herrera celebra dos décadas de icónico accesorio usado en Colombia y Venezuela: "madres e hijas continúan eligiéndolo"

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre