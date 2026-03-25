"La única garantía posible para los inversionistas extranjeros es la salida del régimen del poder": experto sobre acercamiento diplomático de EE. UU. con Venezuela

Washington mantiene su estrategia de acercamiento cauteloso con el régimen venezolano mediante una nueva flexibilización de sanciones que permitirá la reapertura de la embajada en Estados Unidos, en un contexto donde las relaciones diplomáticas buscan restablecerse tras años de tensión.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 53, una autorización que permite a las misiones diplomáticas venezolanas en territorio norteamericano realizar únicamente transacciones básicas necesarias para su funcionamiento operativo. Esta medida incluye la posibilidad de que bancos e instituciones financieras operen cuentas y otorguen créditos en nombre de las misiones del régimen.

La licencia autoriza formalmente pagos por bienes y servicios básicos, permitiendo a las misiones cubrir gastos operativos de oficina, como electricidad, agua y suministros esenciales. Esta medida beneficia no solo a funcionarios diplomáticos, sino que se extiende a sus familiares directos e independientes que vivan con ellos, quienes podrán realizar compras de uso personal y pagos de servicios domésticos sin las restricciones previas.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro establece límites claros. La licencia es estricta al señalar que no incluye la compra, venta o financiamiento de bienes raíces, lo que significa que no pueden realizarse transacciones con casas o edificios. Además, queda prohibida la reventa de cualquier producto adquirido bajo esta medida, y ninguna actividad fuera de la ley estadounidense está autorizada.

Tras la flexibilización, Delcy Rodríguez anunció el envío de una delegación diplomática a Estados Unidos. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogos diplomáticos-políticos entre nuestros gobiernos", declaró.

El abogado y activista político José Valderrama advirtió en NTN24 sobre las implicaciones de esta situación: "La única garantía posible para los inversionistas extranjeros y para los venezolanos que se oponen al régimen es la salida del régimen del poder".

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Valderrama señaló que, aunque puede haber señales de cambio con el nombramiento de nuevos funcionarios, "el chavismo va a operar de nuevo como es su manera de ser".

Mientras tanto, continúa la expectativa por la segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, donde se definirá la situación legal del proceso. La fiscalía de Estados Unidos solicitó una orden de protección sobre las pruebas del caso para proteger a los testigos, reconociendo el carácter "mafioso" del régimen y sus conexiones con el narcotráfico.

“Creo que va a haber una situación intermedia donde el juez va a procurar un proceso saneado para cuidar el proceso a largo plazo”, dijo Valderrama.