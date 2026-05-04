NTN24
Lunes, 04 de mayo de 2026
Lunes, 04 de mayo de 2026
estrecho de Ormuz

Comando Central informó que dos buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado “exitosamente” el Estrecho de Ormuz tras la puesta en marcha del Proyecto Libertad

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Comando Central
Estrecho de Ormuz - Comando Central
El mando militar precisó que los destructores de misiles guiados de la Marina están operando actualmente en el Golfo Arábigo después de atravesar el Estrecho de Ormuz en apoyo a la misión.

El jefe del Comando Central (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, sobrevoló cerca del estrecho de Ormuz en un helicóptero en vísperas del apoyo militar de Estados Unidos al Proyecto Libertad, operación marítima anunciada por el presidente Donald Trump para escoltar a los barcos a partir de este lunes.

o

De acuerdo con el CENTCOM, Cooper sobrevoló aguas regionales en y cerca del Estrecho de Ormuz en un helicóptero AH-64 Apache, el 3 de mayo, en vísperas del comienzo de la operación.

“Interactuó con soldados del Ejército de EE. UU. después de visitar a marineros y marines el sábado a bordo de dos buques de guerra de la Marina de EE. UU. que patrullan el Mar Arábigo”, detalló.

Este 4 de mayo, el CENTCOM comenzó a brindar apoyo al Proyecto Libertad, con el “objetivo de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz”.

En sí, brinda apoyo a los buques mercantes que deseen transitar libremente por dicho corredor comercial internacional esencial por donde cruza una cuarta parte del comercio mundial del petróleo.

o

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, al tiempo que mantenemos el bloqueo naval”, declaró el almirante Cooper tras ser anunciada la misión.

Según informes del mando militar en Medio oriente, el apoyo militar al Proyecto Libertad incluye destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente, este lunes el CENTCOM, informó que los destructores de misiles guiados de la Marina de EE. UU. están operando actualmente en el Golfo Arábigo después de atravesar el Estrecho de Ormuz en apoyo al Proyecto Libertad.

“Las fuerzas estadounidenses están asistiendo activamente a los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte comercial. Como primer paso, 2 buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado exitosamente el Estrecho de Ormuz y están dirigiéndose de manera segura a su destino”, informó.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Medio Oriente

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Inspirada en el CECOT de El Salvador, Ecuador anunció la creación de una megacárcel para combatir la criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bajo una sola voz: venezolanos se reunieron en distintas ciudades del mundo para exigir la liberación de los presos políticos del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Félix Plasencia

"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Más de Actualidad

Ver más
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín, cómplices de la narco-dictadura de Venezuela - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump afirma que le prohibió a Israel bombardear a Líbano tras acuerdo de alto al fuego por 10 días

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín, cómplices de la narco-dictadura de Venezuela - Fotos: EFE
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump afirma que le prohibió a Israel bombardear a Líbano tras acuerdo de alto al fuego por 10 días

Armas de Irán | Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

El costo de la guerra de Irán equivale a la ayuda para más de 87 millones de personas, según jefe de ayuda humanitaria de la ONU

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Pedro Sánchez y régimen de Venezuela | Fotos EFE
Pedro Sánchez

Empresario español acusado por trama de corrupción señala directamente a Pedro Sánchez y habla de presuntos vínculos con el régimen venezolano

Donald Trump - EFE
Ataques

"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no": Trump dice que no está "ansioso" por terminar operaciones contra el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre