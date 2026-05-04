Comando Central informó que dos buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado “exitosamente” el Estrecho de Ormuz tras la puesta en marcha del Proyecto Libertad

El jefe del Comando Central (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, sobrevoló cerca del estrecho de Ormuz en un helicóptero en vísperas del apoyo militar de Estados Unidos al Proyecto Libertad, operación marítima anunciada por el presidente Donald Trump para escoltar a los barcos a partir de este lunes.

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De acuerdo con el CENTCOM, Cooper sobrevoló aguas regionales en y cerca del Estrecho de Ormuz en un helicóptero AH-64 Apache, el 3 de mayo, en vísperas del comienzo de la operación.

“Interactuó con soldados del Ejército de EE. UU. después de visitar a marineros y marines el sábado a bordo de dos buques de guerra de la Marina de EE. UU. que patrullan el Mar Arábigo”, detalló.

Este 4 de mayo, el CENTCOM comenzó a brindar apoyo al Proyecto Libertad, con el “objetivo de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz”.

En sí, brinda apoyo a los buques mercantes que deseen transitar libremente por dicho corredor comercial internacional esencial por donde cruza una cuarta parte del comercio mundial del petróleo.

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“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, al tiempo que mantenemos el bloqueo naval”, declaró el almirante Cooper tras ser anunciada la misión.

Según informes del mando militar en Medio oriente, el apoyo militar al Proyecto Libertad incluye destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente, este lunes el CENTCOM, informó que los destructores de misiles guiados de la Marina de EE. UU. están operando actualmente en el Golfo Arábigo después de atravesar el Estrecho de Ormuz en apoyo al Proyecto Libertad.

“Las fuerzas estadounidenses están asistiendo activamente a los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte comercial. Como primer paso, 2 buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado exitosamente el Estrecho de Ormuz y están dirigiéndose de manera segura a su destino”, informó.